Roma filminin başarılı oyuncusu vize alamadığı için Oscar törenine katılamayabilir

Roma filminin Meksikalı yıldızı Jorge Antonio Guerrero, vize işlemlerinde yaşadığı sorunlar nedeniyle bu yıl 91'incisi düzenlenecek olan Akademi Ödülleri'ne (Oscar) katılamayabilir.

'DAHA ÖNCE 3 DEFA BAŞVURDUM VE HER SEFERİNDE RED CEVABI ALDIM'

Yıl sonuna doğru izleyici karşısına çıkan Netflix yapımı filmde Yalitza Aparicio'nun canlandırdığı Cleo karakterine aşık olan Fermin rolüne can veren Guerrero, ABD vizesi için daha önce 3 defa başvurduğunu ve her seferinde reddedildiğini açıkladı.

Konu hakkında People dergisine açıklamalarda bulunan genç oyuncu, ilk vize başvurusunu geçen senenin başında yaptığını ve henüz filmle alakalı bir şeyin ortada olmadığını vize talebinin yalnızca turistik amaçla olduğunu ifade etti.





Daha sonra Netflix'ten davetiye aldığını belirten Guerrero, "Daha sonra Ekim ve Kasım ayları içerisinde Netflix'ten çeşitli prömiyerlere ve Altın Küre Ödülleri'ne katılım daveti almaya başladım. Vize başvurusu için bu mektupları getirdim, ancak dürüst olmak gerekirse okumak bile istemediler" dedi.



