Samanyolu Haber /Gündem / Roma filminin başarılı oyuncusu vize alamadığı için Oscar törenine katılamayabilir /25 Ocak 2019 00:02

Roma filminin başarılı oyuncusu vize alamadığı için Oscar törenine katılamayabilir

Alfonso Cuaron imzası taşıyan Netflix yapımı Roma'nın Meksikalı oyuncusu Jorge Antonio Guerrero, daha önce 3 defa başvurduğu ve red cevabı aldığı ABD vizesini bu seferde almayı başaramaz ise 91. Akademi Ödülleri'ne (Oscar) katılamayacak.

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Roma filminin Meksikalı yıldızı Jorge Antonio Guerrero, vize işlemlerinde yaşadığı sorunlar nedeniyle bu yıl 91'incisi düzenlenecek olan Akademi Ödülleri'ne (Oscar) katılamayabilir.
'DAHA ÖNCE 3 DEFA BAŞVURDUM VE HER SEFERİNDE RED CEVABI ALDIM'

Yıl sonuna doğru izleyici karşısına çıkan Netflix yapımı filmde Yalitza Aparicio'nun canlandırdığı Cleo karakterine aşık olan Fermin rolüne can veren Guerrero, ABD vizesi için daha önce 3 defa başvurduğunu ve her seferinde reddedildiğini açıkladı.

Konu hakkında People dergisine açıklamalarda bulunan genç oyuncu, ilk vize başvurusunu geçen senenin başında yaptığını ve henüz filmle alakalı bir şeyin ortada olmadığını vize talebinin yalnızca turistik amaçla olduğunu ifade etti.

Daha sonra Netflix'ten davetiye aldığını belirten Guerrero, "Daha sonra Ekim ve Kasım ayları içerisinde Netflix'ten çeşitli prömiyerlere ve Altın Küre Ödülleri'ne katılım daveti almaya başladım. Vize başvurusu için bu mektupları getirdim, ancak dürüst olmak gerekirse okumak bile istemediler" dedi.

'ISRARLA ABD'YE ÇALIŞMAK İÇİN GELMEK İSTEDİĞİMİ ÖNE SÜRDÜLER'

ABD'li yetkili tarafından kendisine ısrarla ülkeye geliş sebebinin çalışmak olduğunu dikte etmeye çalıştığını aktaran Guerrero, "Onlar bana buraya çalışmaya geldiğimi söylediler, ben ısrarla bunu reddettim. Gitmemin sebebi davet edilmiş olmamdı. Bu ikinci denemem son denememin yakınından bile geçemezdi" şeklinde konuştu.

'EĞER ALDIĞIM DAVET MEKTUPLARINI OKUTABİLSEYDİM, SORUN ÇÖZÜLÜRDÜ'

"Eğer konsolosluk ya da büyükelçilikteki bir yetkiliye davet mektupları okutabilmenin bir yolunu bulsaydık, onlar, iki ülke arasında yaşanan kültür alışverişinin ve benim bir sanatçı olarak ihtiyacımın ne olduğunu anlayabileceklerdi" diyen Guerrero, "Tüm bu süreç boyunca, yönetmen Alfonso Cuarón'un Meksika'da çektiği Roma filmi tarafından davet edildiğimi söylüyordum" sözleriyle yetkili mercilere olan sitemini dile getirdi.
10 DALDA OSCAR ADAYLIĞI

Toplamda 10 dalda Oscar adaylığı bulunan Roma filminin, 24 Şubat'ta Los Angeles kentinde düzenlenecek Oscar ödül törenine damga vurması bekleniyor.
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