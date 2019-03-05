Samanyolu Haber /Teknoloji / Robotlar da insana ihtiyaç duyuyor /05 Mart 2019 09:45

Robotlar da insana ihtiyaç duyuyor

Korkulanın aksine, makineler ve otomasyon insanları işsiz bırakmayacak gibi görünüyor.

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ManpowerGroup tarafından yayınlanan “Yetenek Aranıyor: Robotların Size İhtiyacı Var”  isimli rapora göre, otomasyon süreci sonucunda üç yıldır üst üste çalışan sayısını artırmayı veya en azından korumayı planlayan işverenlerin oranı (yüzde 87) geçmişte hiç olmadığı kadar yüksek bir seviyeye ulaştı.



Türkiye’de ise işverenlerin yaklaşık yarısı (yüzde 49), mevcut çalışanlarının yeni teknolojilerden faydalanmak için gereken teknik becerilere sahip olduğunu düşünüyor. Çalışanlarının bu konuda yeterli yetkinliğe sahip olmadığını düşünen işverenlerin oranı ise sadece yüzde 2. ManpowerGroup, otomasyonun önümüzdeki iki yılda mesleklerin üzerinde oluşturacacağı etkiyi ortaya sermek için 44 ülkeden 19.000 işverenle görüştü.

Yetenek Aranıyor raporuna göre ayrıca, BT becerilerine yönelik talep de önemli miktarda ve hızla artmaya devam ediyor. Araştırmaya katılan şirketlerin yüzde 16’sı BT alanındaki çalışanlarının sayısını artırmayı planlıyor. Bu oran, bu alanda bir düşüş bekleyen işverenlerin beş katı. Çalışan sayısındaki en yüksek artışı ise imalat sektöründeki işverenler bekliyor. Bu sektördeki işverenlerin yüzde 25’i gelecek yıl daha fazla insan çalıştıracağını söylerken, yüzde 20’si ise çalışan sayısının gelecek yıl daha az olacağını düşünüyor. Ayrıca iletişim, diyalog, liderlik ve uyumluluk gibi beceriler gerektiren müşteri iletişimine yönelik rollerde de artış bekleniyor.
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