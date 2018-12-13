Rize İl Emniyet Müdürü'nü vuran polis konuştu... 'Neden yaptım?'

Rize'de İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi öldüren, Personel Şube Müdürü Ercan Polat ile koruma polisi Yiğitcan Köksal'ı yaralayan polis memuru Sarıcaoğlu'nun savcılık ve mahkeme ifadeleri ortaya çıktı.







Rize Cumhuriyet Başsavcılığı ve Sulh Ceza Hakimliği'nde 6 saat süreyle ifade veren Sarıcaoğlu, meslektaşlarına ilk verdiği ifadeleri tekrarladı. Sarıcaoğlu, "Ben ne yaptığımı, neden yaptığımı bilmiyorum. Nasıl yaptım ben bunu?" dedi.





Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin il merkezine tayin isteğine olumsuz yanıt verdiğini kaydeden Sarıcaoğlu, "Silahımı ve cep telefonumu özel kaleme bırakarak, makama alındım. Görüşmede müdürümüz ve personel şube müdürümüz vardı. Ben il merkezine gelmek istediğimi belirttim. Müdürümüz şu an bunun mümkün olamayacağını anlattı. Görüşmemiz kısa sürdü. Müdürümün bana bir hakareti veya kötü sözü olmadı. Herhangi bir küfür ya da aşağılayıcı tavrı da olmadı. Görüşmeden sonra makamdan çıktım. Silahımı ve telefonumu aldım. Ondan sonra yaşadıklarım bir hayal gibiydi. Dışarı çıktıktan sonrasını hatırlamıyorum. Neden yaptığımı da hatırlamıyorum. Her şey bir hayal gibi" ifadelerini kullandı.





Sarıcaoğlu, pişman olup olmadığı yönünde kendisine yöneltilen soruya, "Pişman olsam ne değişecek? Bu yaşananları nasıl değiştireceğim ki? Ben olaya dair hiçbir şey hatırlamıyorum" yanıtını verdi.



