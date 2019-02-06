Samanyolu Haber /Dünya / 'Rızam olmadan beni dünyaya getirdiler' diyerek anne ve babasına dava açmaya hazırlanıyor /06 Şubat 2019 09:15

'Rızam olmadan beni dünyaya getirdiler' diyerek anne ve babasına dava açmaya hazırlanıyor

Hindistan'da yaşayan 27 yaşındaki Raphael Samuel, 'Rızamı almadan beni dünyaya getirdiler' suçlamasıyla anne ve babasına dava açmaya hazırlanıyor.

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Kendisini 'antinatalist' olarak tanımlayan Samuel Hindistan'da yayınlanan The Print dergisine verdiği röportajda, "Bu dünyada acı çekecekleri bilinerek çocuklar dünyaya getiriliyor. Bu doğru değil" diyor.

Anne ve babasıyla ilişkisini 'son derece iyi' olarak tanımlayan Samuel yine de "Hiçbir çocuk anne ya da babasına hiçbir şey borçlu değildir" diyor:

"Annemi de babamı da seviyorum. Çok iyi bir ilişkimiz var. Ama sırf kendi bencil zevkleri için beni dünyaya getirdiler. Bu zamana kadar çok da rahat bir hayat yaşadım. Ancak kimsenin rızasını almadan başka birisini eğitim, iş, kariyer, aile kurmak gibi baskıların altına sokma hakkı olamaz."
Samuel'e göre anne ve babalar yuvalarına neşe getirdiği için çocuklarına karşı kendilerini borçlu hissetmeli.

Hindistan'da toplumun gençler üzerinde çocuk yapmaları için büyük bir baskı kurduğunu savunan Samuel, "Kimseye fikirlerimizi dayatmak istemiyoruz. Ama içinde yaşadığımız dünyaya yeni bir çocuk getirmek doğru seçenek değil" diyor.

Samuel, 'Çocuksuz Hindistan' adlı blogunda geçen ay kaleme aldığı bir yazıda, "Bu dünyaya daha fazla çocuk getirerek çevresel ve sosyal çöküşü hızlandırmalı mıyız? Bizler çocuk yapmama kararı almış kişileriz. Bizler Çocuksuz Hintlileriz!" demişti.
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