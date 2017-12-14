Samanyolu Haber /Gündem / Rıza Sarraf'tan sonra Mehmet Hakan Atilla da tanık kürsüsüne çıkacak /14 Aralık 2017 18:51

Rıza Sarraf'tan sonra Mehmet Hakan Atilla da tanık kürsüsüne çıkacak

ABD'deki İran yaptırımları davasında tek tutuklu sanık olan Halkbank'ın eski genel müdür yardımcısı Mehmet Hakan Atilla da tanık kürsüsüne çıkacak. Atilla kendi avukatlarının ve savcılığın sorularını yanıtlayacak.

Hakan Atilla'nın sorgu görüntüleri ortaya çıktı


ABD’deki İran yaptırımları davasında Rıza Sarraf’ın başsavcılıkla işbirliği yapması sonrasında davanın tek tutuklu sanığı durumuna düşen Halkbank’ın eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla pazartesi günü tanık kürsüsüne çıkacak. Bu, Sarraf’ın savcılarla işbirliği yapma ve tanık kürsüsüne çıkma kararından sonra davadaki en önemli gelişme sayılıyor.

Atilla, 27 Mart günü FBI tarafından ABD’de tutuklandığında sorulara cevap vermemiş ve işbirliği yapmayacağını kaydetmişti. Hürriyet’in New York muhabiri Razi Canikligil’in haberine göreyse, üç haftadır devam eden jürili duruşmaların son günlerinde, önce kendi avukatlarının sonra da çapraz sorgulamada savcı yardımcılarının sorularını çevaplandıracak.

ABD’deki yüksek profilli davalarda pek az rastlanan bu tür gelişmelerde, savunma ya davayı kazanamayacağına inandığı zaman son çare olarak ya da sanığın kendi ısrarı sayesinde, tanık olarak dinlenilmesini tercih olarak kullanıyor.
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