Rıza Sarraf yeniden hakim karşısına çıktı

New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi’nde ABD’nin İran’a yönelik uluslararası yaptırımlarını delme suçlamasıyla yargılanan Rıza Sarraf, eski koğuş arkadaşının kendisine tecavüz ettiği ve sürekli cinsel tacize uğradığı iddiasıyla açtığı davada, kendisine yöneltilen suçlamaları reddetti. Sarraf, avukatı Robert Anello aracılığıyla mahkemeye yaptığı savunmada, Fildişi Sahili kökenli Faouzi Jaber’in kendisiyle ilgili suçlamalarına madde madde yanıt verdi, hakkındaki tecavüz ve cinsel taciz iddialarını reddetti.





Sarraf, Manhattan’daki Metropolitan Correctional Center (MCC) cezaevinde kaldığı zaman içerisinde bir süre aynı koğuşu birlikte paylaştığı Jaber’in, aleyhine tecavüz ve cinsel istismar iddiasıyla açtığı davadaki suçlamaların asılsız olduğunu belirterek mahkemeden davanın düşürülmesini talep etti.









“Sadece aynı koğuşta kaldığım doğru”





Sarraf mahkemeye sunduğu savunmasında, “Kendisiyle bir süre Manhattan’daki Metropolitan Correctional Center (MCC) cezaevinde Kasım 2016 ile Mart 2017 arasında birlikte aynı koğuşta kalmam dışındaki bana yönelik suçlamaların tamamı gerçeklerle bağdaşmayan, mesnetsiz ve asılsız iddialardır” dedi.





Sarraf, Jaber’in, “Servet, güç ve siyasi bağları nedeniyle ilk başta arkadaş olarak güvenimi kazandı aynı koğuşta kalmaya başladıktan sonra da defalarca bana saldırdı. İki kez tecavüz etti. Her fırsat bulduğunda bana cinsel tacizde bulundu“ yönündeki suçlamalarını asılsız ve gerçeklere dayanmayan iddialar olduğunu belirtti.





Sarraf göründüğü gibi sağlam ve sağlıklı değilmiş





Rıza Sarraf, Jaber’in suçlamalarında yer alan kendisiyle ilgili açıklama bölümündeki,” Sarraf, 36 yaşında İran ve Türkiye vatandaşı” açıklamasını kabul ettiğini kaydetti ancak aynı cümlenin devamında yer alan “görünüşte sağlam ve sağlıklı olduğunu” yorumunu ise reddetti.





Sarraf, eski koğuş arkadaşı Jaber’in, “Çok varlıklı ve aralarında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve bazı üst düzey hükümet yetkilileriyle kişisel ve iş ilişkisi var. Ayrıca İran rejiminden de aralarında Kasım Süleymani’nin de bulunduğu güçlü kişilerle ilişkileri var” şeklindeki iddialarına da cevap vermeyi kendisi aleyhine açılan davayla alakasız ve uygunsuz olduğu gerekçesiyle cevap vermeyi reddetti.









“Avukat parasını ödedim ailesine para gönderdim”





Sarraf, savunmasında, koğuş arkadaşı Jaber ile daha çok İngilizce konuştuklarını, Arapça’yı çok az konuşabildiğini kaydetti.





Sarraf, Jaber’in avukatlarının parasını ödediği için kaldıkları hücrede bazı cinsel davranışlarını görmezlikten geldiğiyle ilgili iddialarını da savunmasında yanıtladı.





Sarraf, Jaber’in o dönemde devam eden davasıyla ilgili özel bir avukat tutmasına yardım ettiğini, ayrıca Jaber'in ailesine para gönderdiğiyle ilgili iddialarını da kabul etti. Ancak hücrede meydana gelen cinsel taciz iddialarının tamamını reddettiğini belirtti.





63 yaşındaki Fildişi Sahilli Jaber mahkemeye sunduğu yeni dava başvuru dilekçesinde Sarraf ile birlikte paylaştığı koğuşun kendisi için adeta bir işkence odasına dönüştüğünü, yaşlı ve ağır kanser hastası olduğunu belirterek, 35 yaşındaki bir kişinin cinsel tacizlerine direnemediğini iddia etmişti.







