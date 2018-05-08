Samanyolu Haber /Dünya / Katolik temalı ünlüler gecesi, Katolikleri kızdırdı! /08 Mayıs 2018 18:37

Katolik temalı ünlüler gecesi, Katolikleri kızdırdı!

Metropolitan Sanat Müzesi'nin Katolik temalı gecesi Katoliklerin tepkisini çekti. Gece Vatikan'dan izinli olmasına rağmen, sosyal medyada "Benim dinim senin kostümün değildir" eleştirisi geldi.

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ABD’nin New York kentinde bulunan Metropolitan Sanat Müzesi’nin Katolik temalı bir gece düzenlemesi Katolik âlemini ayağa kaldırdı. Şarkıcı Rihanna’nın Papa kılığında, Madonna’dan Jared Leto’ya çok sayıda ünlünün de ‘Katolik kostümleri’ ile katıldığı gece, Vatikan’dan izinli olmasına rağmen tepki çekti.

Duvar'ın haberine göre, ‘Met Gala’ adlı gece her yıl Metropolitan Sanat Müzesi’nin Kostüm Enstitüsü’nün moda sergisinin açılışı için belirli bir tema ile düzenleniyor. Bu yılki tema çerçevesinde çok sayıda ünlü yüzlerce yıllık Katolik betimlemelerinden esinlenmiş kostümler giyerken, sosyal medyadan tepki de gecikmedi.

Kullanıcılar gecenin Katolik dinini cinselleştirdiğini, metalaştırdığını ve kiliseyi aşağıladığını savundu. Bir kullanıcı “Benim dinim sizin kostümünüz değildir” mesajını paylaşırken, bir diğeri “Sapkınlık zirve noktasında” görüşünü paylaştı.

Öte yandan, Vatikan’ın gecede bu temanın kullanılmasına izin vermekle kalmayıp, sergi için çok sayıda giysiyi ve eşyayı müzeye ödünç verdiği biliniyor.

Metropolitan Müzesi ile Vatikan bir yıldan uzun süredir organizasyon için birlikte çalışıyor. Söz konusu sergi için küratör Andrew Bolton’a Vatikan’ın gizli odalarına girme izni verilmişti.



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