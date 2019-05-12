Samanyolu Haber /Spor / Rıdvan Dilmen'den sert eleştiri: Milleti sokağa dökeceksiniz /12 Mayıs 2019 09:13

Rıdvan Dilmen'den sert eleştiri: Milleti sokağa dökeceksiniz

Galatasaray'ın deplasmanda Çaykur Rizespor'u 3-2 mağlup ettiği karşılaşmayı yorumlayan Rıdvan Dilmen, karşılaşmanın hakemi Serkan Çıkar'a sert eleştirilerde bulundu. Rıdvan Dilmen, MHK'ya yüklenerek ''Bak milleti sokağa dökeceksiniz, bilerek yaptığınızı iddia ediyorum. İsterseniz gelin, neler yaptığınızı ben burada anlatayım" ifadelerini kullandı.

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Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında Galatasaray deplasmanda Çaykur Rizespor’u 3-2 mağlup etti. Galatasaray’ın uzatmada bulduğu iki golle üç puana uzandığı karşılaşmayı yorumlayan Rıdvan Dilmen, hakem Serkan Çınar’ı sert bir dille eleştirdi. NTV’de yayınlanan ‘%100 Futbol’ programına konuşan Rıdvan Dilmen, “Ben VAR hakemi olsaydım, Emre Akbaba’nın pozisyonunda faulü verirdim ama kırmızı nereden çıktı kardeşim? Bu nasıl bir şey, siz bizimle dalga mı geçiyorsunuz?” dedi.

Rıdvan Dilmen’in konuşmasından satır başları şu şekilde:

“Penaltı pozisyonunda top oyunda mıydı baktın mı gördün mü yoksa tahmin mi yürüttün? Haklı bir sarı kart gördü mü Rize oyuncusu. Peki Donk’a neden gösterdi? Donk’un kart gösterilme sebebini de gösterin bize. Donk ayağını yere mi vurdu yoksa rakibe mi vurdu bunu göstersin bize yayıncı kuruluş. Tatlı kurnazlıklar olmasın. Galatasaray şampiyon olacaksa beraber alkışlayalım.

Galatasaray’a, Emre’ye ve ailesine geçmiş olsun diliyoruz. Allah sağlık şifa versin. Hakikaten çok üzüldüm, oyuncular da çok etkilendi. Daha önce MHK hata yapıyordu. Bu MHK ayıp ediyor futbola. Bugün hiçbir vicdanı rahatlatamazsınız. Nasıl Emre darbeyi yiyorsa 81 milyon insanın kalbinden vuruyorsunuz. Vicdanlarına rahatsızlık veriyorsunuz. Ben VAR hakemi olsaydım, Emre Akbaba’nın pozisyonunda faulü verirdim ama kırmızı nereden çıktı kardeşim? Bu nasıl bir şey, siz bizimle dalga mı geçiyorsunuz?

Türk futbolu şu anda kim görevdeyse bir tanesi kalmadan bir tanesini koymayacaksınız oraya. 81 milyon nüfuslu ülkede TFF’yi yönetecek adam yok mu şimdi? Liglerin bitimine az kalmış bayram değil seyran değil. 4. hakemin ismi kim? Emre Malok diye birini tanıyor musunuz? Final maçlarında 4. hakem. Serkan Çınar FIFA hakemi mi?

Burada aklı başında Galatasaraylılar da hatta Fenerbahçeli yöneticilerden tepki aldım. Ama vicdanlı Fenerbahçeliler ne kadar hassas olduğumu düşünmüştürler. Türkiye’de çok kritik bir dönemden geçiyoruz. Bu maçı Başakşehir kulübü bu şartlarla kazansa ne olurdu? İş siyasete dönerdi. Terim bu ülkenin yetiştirdiği önemli bir değerdir. Kimsesiz çocuklara kimsenin bağışlamayacağı bir bağış yaptı.

Yani yedek kulübesi 10 kişi gidiyor orta hakem kedi gibi dönüyor. Terim en başarılı teknik direktördür. Bu serüven de adil bir Fatih Terim’den nasılsa haklı serzenişi oldu Fenerbahçe maçında… VAR 10-11 hafta iyi uygulandı. Halis Özkahya olayından sonra VAR kırıldı. Bana MHK’yi de anlatmayın. Kulüp yöneticileri istese böyle bir maç yönetemez.”

‘VİCDANLARA ZARAR VERİYORSUNUZ’

34 haftalık periyotta şampiyon olan da, küme düşen de bir şekilde hak etmiştir ama TFF, insanları yaralıyorsunuz, vicdanlarına zarar veriyorsunuz. Yedek kulübesi 10 kişi gidiyor, orta hakem kedi gibi dönüyor. VAR, Türkiye’de 12-13 hafta adil uygulandı aslında ama VAR Hüseyin Göçek ceza alınca bir anda kırıldı, eskisinden kötü hale getirildi.

Bana onu bunu anlatmayın, MHK’yı falan da suçlamayın. Orada ben de olabilirdim. Mustafa Çulcu ve ekibi, Türk futbolunu katlettiler. İnsanların sinirini bozdular. Dünyada adil olmayan tek oyun Türkiye’de oynanıyor.

‘BİLEREK YAPTIĞINIZI İDDİA EDİYORUM’

Bak milleti sokağa dökeceksiniz, bilerek yaptığınızı iddia ediyorum. İsterseniz gelin, neler yaptığınızı ben burada anlatayım, ben sorayım, siz cevap verin. Bana anlatamazsınız Sabri Çelik hocam! Bırakın bu işleri.
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