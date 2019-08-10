Samanyolu Haber /Dünya / Bu insanların tek isteği yeni bir hayata başlamak! /10 Ağustos 2019 17:12

Bu insanların tek isteği yeni bir hayata başlamak!

Ünlü oyunca Richard Gere, İtalya’nın Lampedusa Adası açıklarında bekletilen kurtarma gemisindeki göçmenlerle buluştu. Gere beraberinde götürdüğü yiyecek ve yardım malzemelerini göçmenlere dağıttı.

Richard Gere göçmen gemisinde: Yardım edin!

Akdeniz’de bekletilen İspanyol yardım kuruluşu Proactiva Open Arms’a ait kurtarma gemisine bugün sürpriz bir ziyaret gerçekleşti.

İTALYA GÖÇMENLERİN BULUNDUĞU GEMİYİ AÇIKTA BEKLETİYOR

Amerikalı ünlü sinema yıldızı Richard Gere, Akdeniz’de kurtardığı göçmenleri güvenli bölge olarak İtalya’ya götürmeye çalışan, ancak olumlu cevap alamadığı için İtalya’nın Lampedusa Adası açıklarında bekletilen kurtarma gemisindeki göçmenlerle buluştu. 

Çocuk ve bebeklerle yakından ilgilenen Gere, mültecilerin yakınlarıyla telefon görüşmeleri yaparak onlara moral verdi.

Tekneyle adaya giden ve gemiye çıkan Hollywood yıldızı Richard Gere (soldan 2'nci) beraberinde götürdüğü yiyecek ve yardım malzemelerini göçmenlere dağıttı.

Gemideki yüzü aşkın göçmenin dertlerini, taleplerini dinleyen Richard Gere, Open Arms’dan dünyaya yardım çağrı yaptı: “Bu insanların tek isteği güvenli bir limana ulaşmak ve yeni bir hayata başlamak istiyor.”
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Richard Gere göçmen gemisinde: Yardım edin!

Richard Gere göçmen gemisinde: Yardım edin!

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