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Ricardo Quaresma kararını verdi
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Ricardo Quaresma kararını verdi
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05 Temmuz 2019 22:53
Ricardo Quaresma kararını verdi
Beşiktaş'ta ayrılıcağı konuşulan Portekizli yıldız Ricardo Quaresma, Siyah-Beyazlı yönetime kararını iletti.
SHABER3.COM
Beşiktaş'ta ayrılacağı konuşulan Portekizli yıldız Ricardo Quaresma, geleceği ile ilgili kararını verdi.
Portekizli yıldız, Siyah-Beyazlı yönetime Beşiktaş'ta kalmak istediğini bildirdi.
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PUAN DURUMU
FİKSTÜR
Sıra
TAKIM
O
P
1
Beşiktaş
34
79
2
Fenerbahçe
34
74
3
Torku Konyaspor
34
66
4
Medipol Başakşehir
34
59
5
Osmanlıspor FK
34
52
6
Galatasaray
34
51
7
Kasımpaşa
34
50
8
Akhisar Belediyespor
34
46
9
Antalyaspor
34
45
AYRINTILI PUAN DURUMU
34.HAFTA
SIVASSPOR
2 - 2
FENERBAHCE
TRABZONSPOR
0 - 6
KASIMPASA
GENCLERBIRLIGI
3 - 1
ESKISEHIRSPOR
OSMANLISPOR
1 - 0
AKHISAR BELEDIYESPOR
KONYASPOR
2 - 1
BESIKTAS
MERSIN IDMAN Y.
2 - 5
BURSASPOR
GAZIANTEPSPOR
2 - 0
ANTALYASPOR
BAŞAKŞEHİR
1 - 0
ÇAYKUR RİZESPOR
GALATASARAY
6 - 0
KAYSERISPOR
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