Reza'dan avukatına: Kötü mü?

Reza Zarrab’dan aile avukatı Şebnem Eriş’e dikkat çeken soru





Türkiye saati ile 16:30´da başlayan duruşmaya güvenlik görevlileri eşliğinde getirilen Reza Zarrab, mahkeme salonuna girer girmez izleyiciler arasında bulunan aile avukatı Şebnem Eriş´e `Kötü mü´ diye sordu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan´ın Washington ziyareti sırasında Türkiye Büyükelçiliği Konutu´na gelen Şebnem Eriş, Zarrab´n sorusunu `yok´ diye yanıtladı.





Çok sayıda Amerikalı gazetecinin de izlediği duruşmada, Yargıç Richard Berman Zarrab´ın savunma ekibine kattığı avukatlar olan eski New York Belediye Başkanı Rudolp Giuliani ile eski ABD Adalet Bakanı Michael Mukasey´in davadaki rollerini sorguladı.





GIULLANI’DEN VAZGEÇMEDİ





Zarrab davası ile ilgili olarak, Türkiye´de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştükleri belirtilen avukatlar Giuliani ve Mukasey´nin Türkiye´ye yaptıkları geziyi de anımsatan Berman, `Bu görüşmelerin Zarrab için dava sürecinde bir ayrıcalık yaratıp yaratmayacağını´ sordu.





Berman, ayrıca Giuliani´nin baş danışman olarak hizmet verdiği Greenberg Traurig firmasının, ABD´de Türkiye Cumhuriyeti´nin temsilciliğini yapmasının güncel ya da gelecekte olası bir çıkar çatışması yaratıp yaratmayacağını sorguladı ve Zarrab´tan bunun farkında olup olmadığını kendi sözleri ile anlatmasını istedi.





Zarrab, `Greenberg Traurig’in Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin temsilciliğinden dolayı, mahkumiyet sonrası temyize başvuru seçeneğinden feragat mı ediyorsunuz?´ sorusuna karşılık, Türkçe olarak yaptığı konuşmada `Sayın Hakim, Greenberg Traurig hukuk bürosunun Türkiye Cumhuriyeti´ni temsil ettiğini anlıyorum. Teorik olarak bana yüklenen suçlar konusunda, bu durumda benim ve Türkiye Cumhuriyeti´nin çıkarları farklılık gösterebilir. Teoride, mahkemede bana yardımcı olacak durumlar, Türkiye Cumhuriyeti´ne zarar verebilir ya da benim savunmamı olumsuz etkileyebilir. Greenberg Traurig firmasının beni savunmayı sürdürmesini istiyor, ortaya çıkabilecek çıkar çatışmaları konusunda bilinçli olarak haklarımdan feragat ediyorum´ dedi.





Zarrab, yargıcın Giuliani´nin çalıştığı firma Greenberg Traurig ile Mukasey´in çalıştığı Debevoise ve Plimpton hukuk firmaları ile çalışmayı sürdürmek isteyip istemediği sorusuna da `kesinlikle´ karşılığını verdi. Zarrab´ın, yargıcın sorularının bazılarını Türkçe `evet anlıyorum´, bazılarını da aynı anlama gelen İngilizce sözcüklerle yanıtlaması dikkat çekti.





New York JFK Havalimanı´ndan Türkiye´ye dönerken 27 Mart´ta benzer suçlamalarla gözaltına alındıktan sonra tutuklanan ve davası Zarrab davası ile birleştirilen Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla, 12 Haziran´da, Zarrab da 30 Ekim´de yeniden yargıç karşısına çıkacak.