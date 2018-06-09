Reza Zarrab'tan bomba açıklamalar.... Henüz rüşvet verdiğim isimleri açıklamadım...





CHP’li Aksünger, ABD’de tutuklu bulunan Reza Zarrab’ın bir avukatla yaptığı görüşmede, “Rüşvet verdiğim bütün devlet yetkililerinin ismini vermedim henüz. Hatta en önemli olan kişi bile var” dediğini ifade etti.





RS FM’de yayınlanan Yavuz Oğhan’ın ‘Bi de bunu dinle’ programına konuk olan CHP Meclis Üyesi ve eski Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksünger, ABD’nin İran’a karşı yaptırımlarını delme suçlamasıyla tutuklanan ve yargılama sürecinde itirafçı olan Reza Zarrab’ın 2 hafta önce bir avukatla görüşmesinde alınan notları aktardı.



