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Reza Zarrab'ın yargılandığı tecavüz davasında yeni gelişme
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Reza Zarrab'ın yargılandığı tecavüz davasında yeni gelişme
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28 Temmuz 2019 14:22
Reza Zarrab'ın yargılandığı tecavüz davasında yeni gelişme
New York’ta tutuklu yargılama süreci devam eden Reza Zarrab'a , eski koğuş arkadaşı Faouzi Jaber’in tecavüz ve cinsel taciz suçlamasıyla açtığı dava dosyası kapandı.
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Sarraf’ın Manhattan’daki Metropolitan Correctional Center MCC Cezaevi’nde kaldığı sırada aynı koğuşu paylaştığı Jaber, davayı 2017 yılının aralık ayında açmıştı.
20 aydır süren dava, Jaber’in Zarrab aleyhinde iddialarını geri çekmesi üzerine sona ermiş oldu.
Reza Zarrab hakkındaki gelişmenin, eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla yurda döndükten hemen sonra yaşanması dikkat çekti.
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