Samanyolu Haber /Gündem / Reza Zarrab'ın milyonlarca dolar ödediği 'Rüya Takımı' dağıldı /01 Aralık 2018 10:05

Reza Zarrab'ın milyonlarca dolar ödediği 'Rüya Takımı' dağıldı

İran’a yönelik ABD yaptırımlarını delmek için çete oluşturmakla suçlanan Rıza Sarraf'la ilgili yargı süreci New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi'nde devam ediyor.

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19 Mart 2016 tarihinden beri tutuklu olarak yargılanan Sarraf, aynı davada yargılanan ve 32 ay hapis cezasına çarptırılan eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’nın duruşmalarında tanık olarak dinlenmiş ve itirafçı olmuştu.

Yargı sürecinin başlamasından itibaren ABD’nin en güçlü savunma ve temyiz avukatlarını kendisi için tutan Sarraf avukatlarının büyük bir çoğunluğuyla yollarını ayırdı.

Sarraf’ın, “rüya avukatlar takımı” diye adlandırılan ekibinde soruşturmayı başlatan eski başsavcı Preet Bharara’nın en yakın arkadaşı ve eski ABD Adalet Bakan Yardımcısı olan Viet D. Dinh bir kaç hafta önce Sarraf’ın avukatlığından ayrıldı.

Önceki gün ise Dinh'le birlikte Kirkland & Ellis hukuk firmasında çalışan Edmund G. LaCour da Sarraf’ın savunma avukatlığından ayrıldığını mahkemeye sunduğu yazılı dilekçeyle bildirdi.

New York Güney Bölgesi Federal yargıcı Richard Berman, iki başvuruyu da değerlendirip, iki avukatın ayrılık taleplerini kabul etti. Son iki ayrılığın ardından Sarraf’ın 'rüya takımı' tamamen dağılmış oldu.

Rüya takıma milyonlarca dolar ödedi

Sarraf, Miami’de tutuklanması sonrasında ABD’nin en iyi avukatlarını kendisini savunması için milyonlarca dolarlarla ifade edilen ücretlerle tuttu.

Sarraf’ın savunma ekibinde şimdiye kadar, eski New York Belediye Başkanı Rudolph Giuliani, eski Amerikan Adalet Bakanı Michael Mukasey, eski ABD yüksek mahkeme başsavcısı Paul D. Clement, eski Beyaz Saray Hukuk Danışmanı ve eski New York Güney Bölgesi Savcı Yardımcısı William A.Burck, eski New York Güney Bölgesi Savcı Yardımcısı ve temyiz davalarında uzman Christine H. Chung, eski New York Güney Bölgesi Savcı Yardımcısı Edward O’Callaghan ve eski New Jersey Federal Savcısı Marc A. Agnifilo görev yaptı.

New York’taki yargı sürecini izleyen Türk avukatları Şeyda Yıldırım ile Sibel Eriş ise Sarraf’tan hapishanede avukatları aracılığıyla rüşvet aldığını itiraf eden gardiyan Victor Casodo’nun tutuklanması sonrasında görevlerini bıraktılar.

Sarraf’ın halihazırda savunmasını ilk tuttuğu ve ünlülerin avukatı olarak bilinen Benjamin Brafman ve birlikte çalıştığı Joshua Kirshner yürütüyor.

Sarraf’ın gelecek aylarda hakkında işbirliği yaparak kendilerine istedikleri bilgileri sunduğunu kaydeden savcılık raporunun hazırlanıp mahkemeye sunulmasının ardından verilecek hapis cezası için yeniden hakim Richard Berman’ın karşısına çıkması bekleniyor.
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