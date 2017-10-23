Reza Zarrab'ı istemek için bu sefer Binali Yıldırım gidecek!

ABD medyası, AKP Lideri ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın son dönemde yaptığı tüm ziyaretlerde tek gündeminin Rıza Zarrab olduğunu yazmıştı. İstediğini elde edemeyen Erdoğan umutlarını devam ettirmek istiyor. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Başbakan Binali Yıldırım’ın önümüzdeki günlerde ABD’ye gideceğini yazdı. Gül’e göre, Başbakan Fethullah Gülen için ABD’ye gidiyor. Fakat ABD’den son dönemde Türkiye’den gelen hiçbir belgenin iade şartlarını taşımadığı ve yeterli delil oluşturmadığını söylemesine rağmen Yıldırım’ın ziyareti kafalardaki soru işaretlerini arttırdı. Bu durum “Yıldırım, Rıza Zarrab için mi gidiyor” iddialarını arttırdı.





Adalet Bakanı Abdullah Gül bugünkü açıklamalarında, Gülen’in ABD’den iadesine ilişkin, iadeyi engelleyecek bir belge, prosedür, eksiklik kalmadığını iddia ederek, Başbakan Yıldırım’ın ABD’ye ziyaret gerçekleştirebileceğini söyledi. Gül, “Bundan sonra artık iade bekliyoruz.” dedi.