Samanyolu Haber /Gündem / Reza Zarrab ve Hakan Atilla aynı duruşmada hakim karşısına çıkacak /10 Nisan 2017 23:09

Reza Zarrab ve Hakan Atilla aynı duruşmada hakim karşısına çıkacak

ABD'de 27 Mart günü gözaltına alınan Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'yla, tutuklu bulunan İran asıllı Türk iş adamı Reza Zarrab'ın davaları birleştirildi.

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ABD'de JFK Havalimanı'ndan Türkiye'ye dönmek üzereyken 27 Mart'ta gözaltına alınan ve tutuklanan Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'yla, ABD'de tutuklu bulunan yolsuzluk soruşturması şüphelisi Reza Zarrab'ın davaları birleştirildi.

Amerika'nın Sesi'nin haberine göre, Hakan Atilla hakkında hazırlanan iddianamede de genel müdür yardımcısı, Reza Zarrab ile benzer şekilde İran'a yönelik ambargoları delmek ve Amerikan finans kurumlarını zarara uğratmak gibi iddialarla suçlanmış ve hakkında 50 yıl hapis cezası istenmişti.

Davadan ayrılan New York Eyaleti Güney Bölgesi Başsavcısı Preet Bharara'nın vekili olan Joon H. Kim imzasıyla açıklanan karara göre ikili hakkında 30 sayfalık bir iddianame hazırlandı. Zarrab ve Atilla 24 Nisan tarihinde New York'ta hakim karşısına çıkacak.

Aynı davada birlikte hakim karşısına çıkacak olan sanıkların neler anlatacağı merak ediliyor
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