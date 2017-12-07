Samanyolu Haber /Gündem / Reza Zarrab soruları cevaplıyor /07 Aralık 2017 21:18

Reza Zarrab soruları cevaplıyor

ABD’deki davada tanık olan Reza Zarrab ifadesinin 7. günü çapraz sorgusunun ise 3. günü başladı.

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 Zarrab’ın sorgusu davanın tek tutuklu sanığı Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’nın avukatları Cathy Fleming ve  Victor Rocc tarafından gerçekleştiriliyor. Atilla’nın tek sanık olarak hâkim karşısına çıktığı davanın ilk duruşmasında Savcı Yardımcısı David Denton, Reza Zarrb’ı “yıldızlı tanık” olarak nitelendirmişti.

Duruşmada Atilla’nın avukatı Fleming Zarrab’a “Gülen Cemaati’ni hiç duydunuz mu?” diye sordu. Zarrab ise “Evet, duydum” cevabı verdi. Davada ilk kez Gülen Cemaati ismi geçti.

 
Zarrab duruşmada, sanık Atilla aleyhine ifade vermeye başladığım tarihten itibaren Türkiye’de  mal varlığıma el konulduğunu söyledi.
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