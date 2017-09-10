Reza Zarrab serbest mi bırakıldı?

Amerika’nın her yerindeki hapishanelerdeki tutuklu bulunanların yerini ve kısa bilgisini barındıran ‘Federal hapishaneler bürosu’ sayfasında Reza Zarrab ismi girildiğinde, Zarrab’ın Cumartesi günü serbest bırakıldığı yazıyor.

Pazar günü olması dolayısıyla konu ile ilgili Amerikan kurumlarına ulaşılamıyor.

washingtonhatti.com'un haberine göre Zarrab konusunu yakında takip etmiş bir Amerikalı avukat ve bir Amerikalı federal yetkili kaynaklar ise konu ile ilgili ancak bazı tahminlerde bulundular. Bu tahminlerin hangisinin doğru olduğunu Pazartesi gününe kadar öğrenmek şimdilik pek mümkün görünmüyor. İşte olası senaryolar:





Bir bilgisayar hatası. Bunu düşünmenin bir büyük nedeni ‘Docket’ yani mahkeme listesine birşey girilmemiş olması. Zarrab’ın serbest bırakılması için bir mahkeme emri gerekiyor ve normal şartlarda bu emrin de yayınlanması gerekirdi.





Zarrab’ın 50 milyon dolarlık kefalet talebini ‘kaçar’ diye reddeden mahkemenin şimdi serbest bırakması için çok çok önemli bir gelişmenin yaşanması gerekir. Böyle bir gelişmenin yaşandığına dair bir işaret yok.





Savcılık, Zarrab’ın ‘işbirliği‘ yapması nedeniyle ‘serbestlik‘ talep etmiş olabilir. Bu nedenlerde de yine mahkemenin bir kararının yayınlanması gerekirdi. İşbirliği yapmasına karar vermesi her zaman ihtimaller içinde idi ama yine de serbest bırakılması öncesi mahkeme kararı olmaması olayı anlaşılmaz kılıyor. İşbirliği nedeniyle serbest kalmışsa (hiçbir fikrim yok), bu şekilde Zarrab’ın savcılığın elinde olmayan bilgileri ve ‘çark’ ın diğer üyeleri hakkında daha önemli bilgileri vermesi gerekiyor. Bu ihtimal doğru ise hiç şüphesiz bu Ankara’dakilerin hoşuna gidecek bir gelişme olmayacaktır.





Trump ‘affı’: Başkan Trump’ın af yetkisi neredeyse sonsuz. İlk af yetkisini geçtiğimiz 2 hafta önce ‘Şerif Clark’ isimli bir Amerikalı yetkili için kullandı. Ama bunu kullanmadan açıkça ilan etti, haber verdi. Şu an böyle bir işaret yok.





ABD’de mahkemeler Cumartesi günleri sadece ‘acil’ bir durum olduğunda emir yayınlayabilir. Ama bu konuda bir aciliyet görülmüyor.





CHP’nin ABD Temsilcisi Yurter Özcan ise Twitter’dan yaptığı paylaşımda, “Güney New York Savcılığı Sözcüsü'nden aldığım bilgiye göre Zarrab'ın serbest bırakıldığı doğru değil” ifadelerini kullandı. Özcan, Zarrab’ın pazartesi günü New York’ta duruşması olduğunu hatırlattı.







Bunlar senaryolar. Dediğim gibi konuları yakından bilen biri hukukçu, iki kaynak olayın içinden çıkamadılar. Pazar günü akşam saatine doğru da hiçbir Amerikalı çalışmıyor. Pazartesi gününü bekleyeceğiz hep beraber, ABD’nin Türkiye’den 7 saat olduğunu unutmadan.





Bu arada Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla ise halen aynı sistemde tutuklu olarak görülüyor.







