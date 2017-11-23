Reza Zarrab hassas tanık oldu

ABD’de “Zarrab davası” olarak başlayıp, Halkbank eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’nın gözaltına alınmasıyla “Halkbank davasına” evrilen dava sürecinde, yeni bir gelişme yaşandı. Atilla’nın avukatı, davanın son ön duruşmasında, isim vermeden Zarrab’ın, “sanık” statüsünden, “savcılık tanığı” statüsüne geçtiği mesajını verdi. Atilla’nın avukatı Cathy Fleming, New York’ta görülen davanın dün yapılan son ön duruşmasında, savcılığın “tanıklarından” biri hakkında, “durumun çok hassas olması nedeniyle” isminin açıklanmamasına ilişkin bir Mahkeme kararı olduğunu vurguladı.







“Bu tanığın ismini, mahkeme kararı nedeniyle kendi müvekkilimizle bile paylaşamıyoruz” diyen Fleming, bunun Atilla’nın savunmasını hazırlamak ve mahkeme sürecinde çapraz sorgu açısından bir “handikap” oluşturduğunu söyledi.







“HASSAS TANIK” ZARRAB





Sözcü’den Zeynep Gürcanlı imzasıyla yayımlanan habere göre, Fleming’in bu sözleri, son mahkeme kararlarında adı sanık listesinden çıkarılan, Savcılık tarafından hala “federal gözaltında olduğu” açıklanan, ancak yeri söylenmeyen Reza Zarrab’ın, sözü edilen “hassas tanık” olabileceği şeklinde yorumlandı.





Mahkeme Hakimi Richard Berman’ın geçen hafta verdiği bir karar dava dosyasına konulmuş, ancak üzerine gizlilik kararı da eklenmişti. Bu nedenle, Berman’ın bu kararının ne olduğu kamuoyu tarafından öğrenilememişti.