Reza Zarrab davasında üç sır dosya

Rıza Sarraf’ın 1,5 yıldır New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi’nde süren davası, eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan’ın da aralarında da bulunduğu dört yeni ismin sanık olarak eklenmesiyle yeni bir boyut kazandı.

Bugün öğle saatlerinde Manhattan Federal Mahkemesi’nde görülecek duruşmada Hakim Richard Berman, Rıza Sarraf’ın yüzüne yeni iddianameyi okuyacak.

Gizlilik kararı olan dosyalar





Sarraf davası New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi’nin davayla ilgili resmi kayıtlarına göre Türkiye’de gerçekleşen 17 Aralık 2013 rüşvet ve yolsuzluk operasyonunun tam iki yıl sonrasında, 1 numaralı dosya sayısıyla açıldı.





1 numaralı dosyada Sarraf’ın aleyhine hazırlanan ve hakkında gizlilik kararı olan ilk iddianame vardı.19 Mart 2016 tarihinde Sarraf’ın Miami’de tutuklandıktan sonra, 21 Mart tarihinde mahkeme kararıyla gizlilik kararının kalkmasıyla birlikte ilk iddianame kamuoyuna açıklandı.





Sarraf davasının başından bugüne kadar 293 ayrı dosya işleme kondu. Bu dosyalardan kamuoyuna açıklanan 1 numaralı dosya dışında, üç ayrı dosyada halen gizlilik kararı var. 11 Aralık 2016 tarihinde 126, 3 Mart 2017 tarihinde 200 ve son olarak 21 Ağustos 2017 tarihinde 289 sıra numarasıyla davaya eklenen dosyalarda hala gizlilik kararı var. Bu dosyalarda ne tür bilgi ve belgelerin yer aldığı ise bilinmiyor. Gizlilik kararı olan dosyalar ya savunma ya da iddia makamının talebiyle, hakim tarafından istenirse kaldırılabiliyor.





Sarraf davasını başından beri izleyen New York Barosu avukatı Cahit Akbulut gizli dosyalarda yeni isimlerin ve bankaların da olabileceğini söyledi.



