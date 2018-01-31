Samanyolu Haber /Gündem / Reyhanlı'ya iki roket daha atıldı.. /31 Ocak 2018 14:55

Reyhanlı'ya iki roket daha atıldı..

Suriye sınırındaki Hatay’ın Reyhanlı ilçesine iki roket daha atıldı. Gültepe Mahallesi'ne düşen roketlerin ardından güvenlik güçlerinin ve sağlık ekiplerinin olay yerine sevk edildiği belirtildi.

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Bu sabah bir kişinin hayatını kaybettiği roketlerin ardından Reyhanlıya peş peşe iki roket daha düştü.. İlk roketin boş bir eve isabet ettiğini kaydederken; ikinci saldırıda bir kişinin yaralandığı ifade edildi.

Öğle saatlerinde gerçekleştirilen iki saldırıyla birlikte, gün içinde toplamda Reyhanlı'ya dört roket atılmış oldu. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Zeytin Dalı Harekâtı'nı yürüttüğü Afrin bölgesinden atılan roket, sabah saatlerinde Reyhanlı'da 3 katlı bir evin bahçe duvarına isabet etmiş ve 17 yaşındaki lise öğrencisi Fatma Avlar hayatını kaybetmişti. 


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