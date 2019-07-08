Reyhanlı'daki imalathanede yangın: 7 yaralı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesi merkezindeki bir boya imalathanesinde henüz bilinmeyen bir nedenle patlama oldu. Patlamanın ardından yangın başladı, alevler evin bulunduğu tüm binayı sardı. Olayda biri ağır, 7 yaralının olduğu bildirildi.





Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan bir boya imalathanesinde henüz bilinmeyen bir nedenle patlama oldu. Patlamanın ardından yangın çıktı. Alevlerin tüm binayı saldığı belirtildi.





İhbar üzerine olay yerine itfaiye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.





Meydana gelen olayın ardından biri ağır, 7 yaralının olduğu bildirildi.





5 Temmuz tarinde ise bir otomobilde patlama yaşanmış, çıkan yangında 3 Suriyeli hayatını kaybetmişti. Olayın şüphelisi olan 16 kişi dün gözaltına alınmıştı.