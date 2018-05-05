Samanyolu Haber /Politika / Reuters, Muharrem İnce'nin adaylığını yorumladı /05 Mayıs 2018 11:12

Reuters, Muharrem İnce'nin adaylığını yorumladı

İngiliz haber ajansı Reuters, CHP'nin Muharrem İnce'yi cumhurbaşkanı adayı göstermesini yorumladı. Ajans, "CHP Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a karşı en önde gelen ve en dövüşken milletvekillerinden birini aday gösterdi" ifadelerini kullandı.

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CHP’nin Muharrem İnce’nin cumhurbaşkanlığı adaylığını açıklaması uluslararası basının da gündeminde. İngiliz haber ajansı Reuters, dünya çapındaki abonelerine servis ettiği haberde, ‘CHP’nin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a karşı en önde gelen ve en dövüşken milletvekillerinden birini‘ aday gösterdiğini belirtti.

İnce’nin “Herkesin cumhurbaşkanı olacağım” sözlerine yer verilen haberde, “İnce, parlamentoda muhalefetin en güçlü konuşmacılarından biri olarak tanınıyor” denilip şu ifadeler kullanıldı: “Erdoğan’ın sık sık kullandığı sert söylemleri karşılayabilecek, aynı zamanda hem muhafazakâr ve sağ kanattaki seçmenlerin, hem de partinin kendi tabanının desteğini alabilecek bir olarak görülüyor.”

Reuters haberinde, “Fakat Erdoğan’a yönelik en inandırıcı meydan okuma CHP’den değil, MHP’den ayrılıp geçen yıl İYİ Parti’yi kuran eski içişleri bakanı Meral Akşener’den geliyor” denildi.
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