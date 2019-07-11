Reuters: AB'nin Türkiye'ye yaptırım uygulayacak

Avrupa Birliği'nin Türkiye'nin Kıbrıs'taki petrol ve doğalgaz arama faaliyetleri nedeniyle bazı yaptırımları devreye sokabileceği bildirildi. Reuters, Birliğin Ankara ile yürüttüğü üst düzey görüşmeleri askıya alacağını, hava taşımacılığı anlaşması için müzakerelerin durdurulacağını ve Türkiye'ye 2020'de sağlanacak mali yardımın gözden geçirileceğini iddia etti.







AB'nin taslak metnine ulaşan Reuters, Brüksel'de bugün bir araya gelecek olan Birliğin temsilcilerinin metinde ilerleyen saatlerde değişiklik yapabileceğine dikkat çekti. Nihai metnin Pazartesi günü görüşecek olan AB Dışişleri Bakanları tarafından onaylanması hedefleniyor.





Taslak metinde hangi ifadeler var?





Reuters'ın ele geçirdiği taslak metinde "Avrupa Birliği, Türkiye'nin devam eden ve yeni yasadışı sondaj faaliyetleri ışığında, Hava Taşımacılığı Anlaşması için müzakereleri askıya alma ve ilk kez üst düzey diyalog görüşmelerini yapmama kararı almıştır" ifadesi yer aldı.





Taslak metinde ayrıca "Konsey, Avrupa Komisyonu'nun Türkiye'ye 2020'de sağlanacak katılım öncesi desteği düşürme teklifini destekliyor ve Avrupa Yatırım Bankası'nı Türkiye'ye borç verme faaliyetlerini gözden geçirmeye davet ediyor" ifadesi var.





Taslak metinde Türkiye'nin sondaj faaliyetlerine devam etmesi durumunda AB'nin başka kısıtlayıcı tedbirleri devreye sokmaya hazır olacağı da vurgulanıyor.





Reuters'a bilgi veren bir Avrupa Birliği diplomatı, "Bu, yasadışı etkinlikle bağlantılı insanları hedef alacak. Bunu dikkatli bir şekilde ayarlamak yapmak istiyoruz çünkü göç, NATO ve terörle mücadelede Türkiye ile işbirliğine ihtiyacımız var" diye konuştu.





Bazı ülkelerin enerji nakli konusunda Türkiye'ye bağımlı olduğunu belirten diplomat, geniş kapsamlı ekonomik yaptırımların beklenmemesi gerektiğini söyledi.





Türkiye'nin doğalgaz ve petrol aramak üzere bölgeye gönderdiği ilk gemi olan "Fatih" geçen Mayıs ayında Kıbrıs'ın batısına ulaşmıştı. Türkiye'nin gönderdiği ikinci gemi "Yavuz" ise Pazartesi günü adanın doğusuna varmıştı. Geminin petrol ve doğalgaz aramak için sondaj faaliyetine bir hafta içerisinde başlayacağı açıklanmıştı.





Güney Kıbrıs Türkiye'nin bölgedeki faaliyetlerini "egemenliğinin ihlali" olarak görürken, Ankara Doğu Akdeniz'de uluslararası hukuk çerçevesinde hareket ettiğini ve sondaj faaliyetlerinin kıta sahanlığı içerisinde yürütüldüğünü söylüyor.