Restorasyon adı altında tarihsel kıyım yapmışlar....

Yaklaşık 20 yıldır restorasyonu süren, Evliya Çelebi’nin “Benzeri bir daha asla yapılamaz!” dediği Selçuklu döneminin önemli eserlerinden Sivas Gökmedrese Camii’yi yerinde gören sanat tarihçisi Şennur Şentürk, çinilerin kötü restorasyon nedeniyle tamamen yok olduğunu belirtti.





“Zaman içinde bakımsızlık, kötü restorasyonlar nedeniyle çiniler tamamen yok olmuş, en son da hâlâ sürmekte olan restorasyonda da bu alanlar asitle temizlenerek mavi boya ile boyanmış ve içler acısı bir görünüm almış” diyen Şentürk, onarımın çini restorasyonu yapan uzmanlar tarafından yapılması gerektiğini, bünyesinde uzman restoratör bulundurmayan herhangi bir inşaat şirketinin böyle bir restorasyonu yapamayacağını belirtti.





‘Gelenin içini acıtıyor’





Gıyaseddin Keyhüsrev zamanında 1271 yılında vezir Sahip Ata tarafından yaptırılan ve zamanla tahribata uğrayan yapının taç kapısı, çifte minareleri, dönemin firuze renkli Selçuklu çinileri ve kabartma taş süslemeleriyle kült eserlerden biri olduğunu vurgulayan Şentürk, caminin Türk sanatında ve dünya kültür mirasında önemli bir yeri olduğunu kaydetti.





Uzun süredir atıl bir restorasyon geçirdiği ve duvar taşlarında da kötü restorasyon uygulandığı görülen cami için Şentürk, “Çok üzüldüm, içim sızladı. 25-30 yıl önce gördüğümde bu çiniler böyle kötü değildi. Gökmedrese kentin ortasında yanlış ameliyat yapılıp terk edilmiş bir hasta gibi duruyor ve gelen geçenin içini acıtıyor” dedi.





Gökmedrese’nin restorasyondan önceki hali ise şöyle:







