Restoranı ikaz eden gurme Vedat Milor'u denize atmaya kalktılar

Sokağa fazla masa koyan bir restoranı uyardığını söyleyen Milor, restoranda çalışan kişinin "Sana ne lan, fazla konuşma" diyerek kendisini denize ittiğini öne sürdü. Olayın yaşandığı restoranın Adalar Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı olduğunu söyleyen Milor, "Açık biçimde kanuna ve nizama aykırı olan bir uygulamayı ikaz ettiğim için uygulanan bu kaba kuvvet düşündürücü" ifadelerini kullandı.

Gittiği restoranla ilgili düşüncelerini kaydetmek için açık bıraktığı bir ses kaydı bulunduğunu söyleyen Milor, restoran çalışanlarına 'hakaret ettiği' iddialarını da yalanladı.

Milor'un Twitter paylaşımları şöyle:



''Burgazada’da başımdan çok tatsız bir olay geçti. Detaylı paylaşmak istiyorum çünkü bu sorun farklı şekillerde karşımıza çıkıyor. Ada’da rıhtıma yakın restoranlar Belediye’nin çizdiği sınırları ihlal edip masalarıyla neredeyse geçecek yer bırakmıyor. Bazı restoranlar fazladan bir masa daha koyup yürümeyi imkansız hale getiriyorlar. Ada Keyf Restoran’ın önünden geçerken benzer bir sorun vardı ve ben de ilgili bir çalışanı ikaz ettim. Ancak çalışan “sana ne lan, fazla konuşma” diyerek beni denize doğru itti. Düşmeme ramak kaldı. Açık biçimde kanuna ve nizama aykırı olan bir uygulamayı ikaz ettiğim için uygulanan bu kaba kuvvet düşündürücü. Bu restoranın sahiplerinden birinin Belediye Başkan yardımcısı olması iki kere düşündürücü ve üzücü. Geriye doğru denize düşsem boynum kırılabilirdi. Çok üzücü bir olay daha var: Restoran sahipleri benim çalışana hakaret ettiğimi iddia etmiş. Öyle bir şey söz konusu değil tabii ki. Vapurda dönerken gittiğim restoranla ilgili düşüncelerimi ses kaydına aktarıyordum. Allahtan bu açık kalmış. Olan biten her şey orada.''



