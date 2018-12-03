Resmi rakamlara göre İstanbul Havalimanı'nın inşaatında 52 işçi öldü

Arnavutköy Sosyal Güvenlik Merkezi, İstanbul Havalimanı'nın yapım çalışmaları sırasında en az 52 işçi hayatını kaybettiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER), CHP Milletvekili Ali Şeker'in İstanbul Havalimanı inşaatında kaç işçinin hayatını kaybettiği ile ilgili sorusunu yanıtladı.

Şeker tarafından CİMER üzerinden yapılan bilgi edinme başvurusuna, Arnavutköy Sosyal Güvenlik Merkezi "2013-2018 yılları arasında İstanbul Havalimanı inşaatında toplam 52 ölümlü iş kazası yaşandı" yanıtını verdi.





Gazete Duvar'ın aktardığı habere göre, Şeker'in başvurusuna verilen yanıtta İstanbul Havalimanı inşaatına toplam 22 teftiş yapıldığı, bu teftişler sonucunda 74 yüklenici firmaya toplam 2 milyon 733 bin 379 TL idari para cezası uygulanmasının önerildiği belirtildi.





CİMER'in yanıtını değerlendiren CHP'li Şeker, "3. Havalimanı inşaatı başladığı günden bu yana insanımızı, doğamızı, kentimizi ve geleceğimizi katleden bir eser olarak tarihe geçiyor. İktidar, temsil ettiği ve halkımızı vahşi pençelerine teslim ettiği neo-liberalizmin ruhuna uygun olarak 3. Havalimanı'nın büyüklüğü ile övünüyor. 3. Havalimanı'nı öne çıkarmak için her mecrayı kullanan, kütlesel büyüklükle övünen iktidarın işçilerin hayatını dikkate almadığını, yayın yasaklarıyla işçilerin haklı taleplerini halkın gözünden kaçırdığını CİMER verileri de kanıtlıyor. Görülüyor ki bugüne kadar en az 52 işçimiz 3. Havalimanı inşaatında hayatını kaybetti. Yüzlerce işçimiz de yaralanarak sakat kaldı. İktidarı defalarca uyardık. ‘Burada köle düzeni var. İşçiler iş sağlığı ve iş güvenliğinden yoksun bir şekilde çalışmaya zorlanıyor' dedik. Ancak emeği ve insanı hiçe sayan bu düzen, hem işçilerin hem de bizlerin tüm uyarılarımıza gözlerini kapatıp kulaklarını tıkamayı yayın yasaklarını tercih etti" dedi.





Cumhuriyet'ten Mehmet Kızmaz'ın şubat ayındaki haberinde 3. havalimanı inşaatında 400 işçinin öldüğü ve Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelen ailelere de 400 bin lira 'sus payı' verildiği iddiaları yer almıştı



