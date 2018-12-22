Resmen bankalara geçen Telekom'un başına AKP yöneticisinin kardeşi getirildi

Resmen bankaların yönetimine geçen Türk Telekom'da yönetim kurulu da değişti. Telekom'un Yatırımcı İlişkileri sitesinde yer alan yönetim kurulu bilgilerine göre; Yönetim Kurulu Başkanlığına, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan getirildi. Yönetim Kurulu Başkan yardımcısı/üyesi Eyüp Engin, yönetim kurulu üyeleri ise Dr.Nureddin Nebati, Hakan Aran, Muammer Cüneyt Sezgin oldu. Listede Bağımsız yönetim kurulu üyeleri ise Selim Dursun, Yiğit Bulut, Sefer Turan ve İbrahim Eren gösterildi.





Dr. Ömer Fatih Sayan, AKP Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya'nın kardeşi olarak biliniyor.