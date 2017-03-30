Samanyolu Haber /Dünya / Resmen Babasının danışmanı oldu... /30 Mart 2017 09:47

Resmen Babasının danışmanı oldu...

ABD Başkanı Donald Trump kızı İvanka'yı danışmanları arasına aldı.

Resmen Babasının danışmanı oldu...

ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı İvanka Trump, Beyaz Saray'ın resmi görevlileri arasında katıldı.

Çarşamba günü atamayla ilgili açıklama yapan İvanka Trump, "Başkan'a danışmanlık yapacak olmamı tereddütle karşılayanların olduğunu gördüm. Bu görevi maddi karşılık olmadan yerine getireceğim ve bütün devlet görevlileri gibi ben de etik kurallara uyacağım”, dedi.

35 yaşındaki İvanka'nın babasına danışmanlık yapacak olması alışılagelmiş bir uygulama değil.

Devlet ve hükümet başkanlarının demokratik meşruiyeti olmayan aile fertlerini yanlarına almaları Batı demokrasilerinde ender rastlanılan bir durum.
İvanka'nın eşi Jared Kushner de Donald Trump'un Beyaz Saray danışmanı olarak görev yapıyor.

Ivanka Trump daha önce de kendisine ait moda firmasına yönelik tanıtım nedeniyle eleştirilmişti. Donald Trump’ın danışmanı Kellyanne Conway, Ivanka Trump’ın moda firmasının ürünlerinin satın alınması için televizyondan çağrı yapmış, danışmanın sözleri yoğun eleştiriye maruz kalmıştı.
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