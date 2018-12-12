Resimlerin dilinden Cadı Avı

Türkiye'deki 'Cadı Avı ' meslek ayrımı yapmadan herkesi mağdur etti. Bir Edebiyatçı , Ressam ve Öğretmen olan Gökhan Bozkuş yaşadıklarını Erkam Tufan anlattı.Tufan You Tube kanalında yayınlanan programında Resimlerin diliyle Cadı Avı'nı anlatan Gökhan Bozkuş Dünya İnsan Hakları Günü sebebiyle Berlin'de açtığı sergiyi konuştu.









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