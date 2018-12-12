Samanyolu Haber /Gündem / Resimlerin dilinden Cadı Avı /12 Aralık 2018 15:18

Resimlerin dilinden Cadı Avı

Ressam Gökhan Bozkuş yaşadıklarını 'Cadı Avı'nı Erkan Tufan'a anlattıç

SHABER3.COM

Türkiye'deki 'Cadı Avı ' meslek ayrımı yapmadan herkesi mağdur etti. Bir Edebiyatçı , Ressam ve Öğretmen olan Gökhan Bozkuş yaşadıklarını Erkam Tufan anlattı.Tufan You Tube kanalında yayınlanan programında  Resimlerin diliyle Cadı Avı'nı anlatan Gökhan Bozkuş Dünya İnsan Hakları Günü sebebiyle Berlin'de açtığı sergiyi konuştu.


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