Resim yüzünden hapsedilmek: Gazeteci ve ressam Zehra Doğan'ın hikâyesi

BBC Türkçe tahliye olan Gazeteci ve ressam Zehra Doğan'ın portresini haber yaptı.





Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Jin Haber Ajansı (JİNHA) editörü Zehra Doğan hakkında Mardin'in Nusaybin ilçesinde sokağa çıkma yasağı ve güvenlik operasyonları sırasında, ilçeden yaptığı haberlerden ve sosyal medya aracılığıyla paylaştığı resimlerinden dolayı örgüt propagandası yaptığı suçlamasıyla dava açılmış ve hapse mahkum edilmişti.





Dünyaca ünlü sokak sanatçısı Banksy de Doğan'ın tutukluluğunu protesto için New York'un Manhattan bölgesinde bir duvar resmi yapmıştı.





Zehra Doğan cezaevi günlerini, tutsak kadınlarla beraber gizlice çıkardıkları gazeteyi ve cezaevini nasıl sanat atölyesine çevirdiğini anlattı.











