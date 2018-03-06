Renzi, seçim yenilgisinden sonra parti başkanlığını bıraktı

İtalya'da dün yapılan genel seçimlerde büyük bir oy kaybına uğrayan Demokratik Parti'nin Genel Sekreteri Matteo Renzi istifa etti.







Demokratik Parti, iktidar partisi olarak seçime girmişti ve merkez sol ittifakın en büyük partisi durumundaydı.





Renzi, oyların neredeyse tamamı sayıldıktan sonra bir basın toplantısı düzenleyerek, aldıkları hezimeti kabul etti ve "Çok açık ve net bir mağlubiyet aldık. Bu da bize yeni bir sayfa açma zorunluluğu veriyor. Bu sonuç karşısında benim parti yönetimini bırakmam gerektiği açık" dedi.





Partinin genel kurulunu toplantıya çağırdığını açıklayan Renzi, toplantının yeni hükümetin kurulmasından sonra yapılacağını da söyledi.





'KOALİSYAN KURMAYACAĞIZ, MUHALEFETTE KALACAĞIZ'





Renzi öte yandan, seçimin galipleri olarak görülen 5 Yıldız ve Lig partilerini "anti-Avrupa" ve "anti-politika" diye tanımladı ve kullandıkları "nefret dilini" eleştirdi.





Bu partilerle koalisyon kurmayacakları mesajı veren Renzi, "Anti-sistem güçleriyle asla ittifak kurmayacağız. Bizim yerimiz muhalefet, İtalyanlar bizden muhalefete geçmemizi istedi" diye konuştu.





Renzi, Aralık 2016'da yaptığı anayasa değişikliği referandumunu kaybettikten sonra başbakanlığı bırakmıştı. Ancak "referandumu kaybedersem politikayı bırakırım" diyen Renzi bu sözünü yerine getirmemiş ve Demokratik Parti liderliğinden ayrılmamıştı.





BBC