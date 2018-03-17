Üniversiteden mesaj: Erdoğan'ın mitinginden fotoğraf getirmeyene kadro yok

Rektörlük, Tıp Fakültesi başhekimliği, müdürler ve temizlik şefleri taşeron çalışanlara ayrı ayrı mesajlar ve telefonla ulaşırken, mesajlarda “Katılımını ispat etmeyenlerin kadroya geçişi yapılmayacaktır” denildi.







Sendika.org’un haberine göre, çalışanlara gönderilen mesajda şunlar yazılı:





“Cumhurbaşkanımızın kongre açılışına mesaisi olmayan arkadaşların katılımı zorunludur. Katılan arkadaşların kongre önünde fotoğraf çekip imza atması gerekmektedir. Katılımı ispat etmeyenlerin kadroya geçişi yapılmayacaktır”





Rektörlüğün açıklaması şöyle:







''Hastanelerimizde kadroya geçirilen tüm çalışanların yarın saat 12:00 da Elazığ yolu üzerinde Devlet Su İşleri’nin (DSİ) önünde sayın Cumhurbaşkanımız için Rektörlüğümüzün yapacağı karşılama törenine katılmaları zorunludur. Katılım sağlayanların kanıt amaçlı alan da telefonları ile fotoğraf çektirmesi gereklidir. Fotoğraflar daha sonra rektörlüğe sunulacaktır…''









Başhekim: Ailenizle gelin







Başhekimlikten yapılan açıklamada ailelerin de getirilmesi istendi:





Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri çalışanları olarak Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı karşılamak üzere saat 14:00’te Seyrantepe Kapalı Spor Salonu önünde toplanıyoruz. Sizin ve ailenizin katılımını ve gereğini rica ederim. Prof.Dr. Ali Kemal KADIROGLU DU. Rektör Yrd. ve Hastaneler Başhekimi.



