Samanyolu Haber /Gündem / Üniversiteden mesaj: Erdoğan'ın mitinginden fotoğraf getirmeyene kadro yok /17 Mart 2018 15:04

Üniversiteden mesaj: Erdoğan'ın mitinginden fotoğraf getirmeyene kadro yok

Dicle Üniversitesi yönetimi Tayyip Erdoğan için düzenlenecek karşılama törenine katılım sağlamak için, çalışanlara resmen tehdit mesajları yolladı.

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Rektörlük, Tıp Fakültesi başhekimliği, müdürler ve temizlik şefleri taşeron çalışanlara ayrı ayrı mesajlar ve telefonla ulaşırken, mesajlarda “Katılımını ispat etmeyenlerin kadroya geçişi yapılmayacaktır” denildi.
 
Sendika.org’un haberine göre,  çalışanlara gönderilen mesajda şunlar yazılı:

“Cumhurbaşkanımızın kongre açılışına mesaisi olmayan arkadaşların katılımı zorunludur. Katılan arkadaşların kongre önünde fotoğraf çekip imza atması gerekmektedir. Katılımı ispat etmeyenlerin kadroya geçişi yapılmayacaktır”
 

Rektörlüğün açıklaması şöyle:

''Hastanelerimizde kadroya geçirilen tüm çalışanların yarın saat 12:00 da Elazığ yolu üzerinde Devlet Su İşleri’nin (DSİ) önünde sayın Cumhurbaşkanımız için Rektörlüğümüzün yapacağı karşılama törenine katılmaları zorunludur. Katılım sağlayanların kanıt amaçlı alan da telefonları ile fotoğraf çektirmesi gereklidir. Fotoğraflar daha sonra rektörlüğe sunulacaktır…''


Başhekim: Ailenizle gelin

Başhekimlikten yapılan açıklamada ailelerin de getirilmesi istendi:

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri çalışanları olarak Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı karşılamak üzere saat 14:00’te Seyrantepe Kapalı Spor Salonu önünde toplanıyoruz. Sizin ve ailenizin katılımını ve gereğini rica ederim. Prof.Dr. Ali Kemal KADIROGLU DU. Rektör Yrd. ve Hastaneler Başhekimi.

 
ÜNİVERSİTE: BİZİMLE İLGİSİ YOK, BİR ÇALIŞANIN İŞGÜZARLIĞI

Dicle Üniversitesi yönetimi konuyla ilgili açıklama yaparak, mesajla ilgilerinin olmadığını ve mesajın taşeron firmadaki bir kişinin işgüzarlığı olduğunu bildirdi.

Tepkiler üzerine taşeron işçilere ilk mesajı atan firmadan ikinci mesaj geçildi. İkinci mesajda bu kez, şu ifadeler yer aldı:

"17.03.2017 tarihinde (Cumartesi) saat:14.30'da Sayın Cumhurbaşkanımızın katılacağı Diyarbakır mitingine BRÇ firması olarak tüm çalışanlarımızı davet ediyoruz. Taşerona kadronun mimarı olan Sayın Cumhurbaşkanımızı Diyarbakırımıza yakışır bir şekilde karşılamamızı temenni ediyoruz. Siz değerli çalışanlarımıza kendini bilmez kişi veya kişilerce atılan mesajın, Dicle Üniversitesi Rektörlüğü ile alakası bulunmamaktadır. Bilgilerinize."

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