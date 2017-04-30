Samanyolu Haber /Gündem / Rektörler artık yurtdışına çıkabilmek için izin alacak /30 Nisan 2017 10:39

Rektörler artık yurtdışına çıkabilmek için izin alacak

Olağanüstü hal kapsamında yayımlanan 690 sayılı kanun hükmünde kararname (KHK) ile rektörler yurtdışına çıkış için gerekli izni Yükseköğretim Kurulu (YÖK) başkanından alacak.

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Dün gece ihraç, göreve iade ve kapatılan kurumlarla ilgili olan ve işleyişe yönelik bazı düzenlemeleri içeren 689 ve 690 Sayılı olmak üzere iki yeni KHK çıkarılmıştı.

Rektörler artık izne tabi

690 Sayılı KHK ile 2547 sayılı ‘Yükseköğretim Kanunu’nda yapılan değişiklikle rektörler, yıllık izninin yanı sıra, yurtdışına çıkış için gerekli izni Yükseköğretim Kurulu başkanından, diğer yöneticiler ise bir üst makamdan alacak.

Aynı KHK’yla yurtdışındaki okullarda alınan diploma ve derecelerin denklik işlemlerine ilişkin bazı sınırlamalar getiriliyor:  “‘Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen’ yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu Milli Eğitim Bakanlığınca belirlenen yurtdışındaki yükseköğretim kurumları, enstitü ve merkezlerden mezun olanların eğitimlerine ilişkin olarak almış oldukları diploma ve derecelerin denklik işlemleri yapılmayacak ve bu hususta başlamış olan işlemler tamamlanmayacak.”

484 Akademisyene daha ihraç

689 Sayılı KHK ile 3 bin 939 kişi kamudan ihraç edilmişti. Bunların 484’ü akademisyendi.
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