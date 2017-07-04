Rektöre 'akademisyenleri fişledi' suçlaması

Dudu üniversitede Prof. Dr. Taşaltın’ın akademisyenler hakkında gerekçesiz dosya tuttuğu iddiasını Meclis gündemine taşıyarak Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’dan cevap istedi.



Dudu, hazırladığı dosyayı Şanlıurfa başsavcılığına gönderdiği öne sürülen rektörün akademisyenleri ‘A, B ve C’ kategorilerinde değerlendirdiğini kaydetti.





Buna göre ‘Militan seviyesinde kesin bağlantılı olduğu şüphesi olanlar’ A kategorisinde, ‘Militan seviyede bağlantısı yok, ancak bir şekilde bağlantısı olduğu tahmin ediliyor’ denenler B kategorisinde, ‘Geçmişte bir şekilde zayıf bağlantısı var olduğu muhtemel. Fakat bu bağlantının devam edip etmediği meçhul. Ya da bağlantısı olan biri ile ilişki içinde’ olarak değerlendirilenler de C kategorisinde yer alıyor.









‘Barış akademisyeni’ de listede





CHP’li vekil, ‘liste’de ‘Bu suça ortak olmayacağız’ bildirisine imza atan akademisyenlerin de olduğunu, bir öğretim üyesi için ‘PKK bildirisine imza attığı, paralel elemanlardan biriyle samimi olduğu’ suçlamasının yapılarak A kategorisinde fişlendiğini belirtti.





Dudu, Bozdağ’a da “Taşaltın’a bu fişleme listesi siyasi baskı ile mi yaptırılmıştır? İtirafçı olması karşılığında görevde kalması yönünde bir zorlama yapılmış mıdır?” diye sordu.