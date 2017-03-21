Rektör camiye özel fotoğrafçısıyla geldi

Camiye özel fotoğrafçısıyla geldi

Sinop’ta 18 Mart Çanakkale şehitlerini anmak için bir mevlid töreni düzenlendi. Sinop merkez Alaeddin Keykubat Cami’nde düzenlenen etkinliğe Sinop Valisi Hasan İpek ve hemen hemen tüm devlet kurumu müdür ve amirleri de katıldılar.





Halksesi.com'un haberine göre; camiye ilk önce Vali Hasan ipek geldi. Yaklaşık 10 dakika sonra ise Sinop Üniversitesi rektörü Prof.Dr Nihat Dalgın da katıldı. Rektör Dalgın, ön safta oturan Vali İpek’in hemen yanı başındaki boşluğa yerleşti. Sinop il müftüsünün Kur’an okuduğu anda minberin altında beliren bir fotoğrafçı ardı ardına flaş patlatmaya başlayınca cami cemaati de rahatsız oldu.





Daha sonra fotoğrafı çeken kişinin üniversitenin, dolayısıyla da rektörün özel fotoğrafçısı olduğu ortaya çıktı.







