Rekor para harcadığı örtülü ödeneğine dokundurtmayan saray tasarruf tedbirleri açıklıyor

Beştepe'de tüm bakanların ve yaklaşık 2 bin kişinin katılacağı programda Erdoğan, kısa vadede hayata geçirilecek 400 projeyi kamuoyuna duyuracak.







Hürriyet'ten Erdinç Çelikkan'ın haberine göre, ilk hedefler listesinde enflasyonun tek haneye düşürülmesi, kur baskısıyla mücadele, kamuda ve yurtiçinde tasarrufların arttırılması, israfla mücadele edilmesi, yastık altı kaynakların ekonomiye kazandırılması için teşviklerin verilmesi gibi başlıklar olacak.





Habere göre planda öne çıkan başlıklar şöyle:





*Uygulanacak para ve maliye politikalarının yanı sıra, hane halkı ve firmalara sağlanacak teşviklerle yurtiçi tasarruf oranları, büyüme ve cari açık hedeflerine uyumlu şekilde yükseltilmesi hedeflenecek.





*Kamu tasarruflarının artırılmasına devam edilecek. Kamu gelir ve harcamalarında etkinlik sağlanacak.





*Vatandaşların yastık altında tuttuğu tasarrufların mali sistemde değerlendirilmesine yönelik teşvikler çeşitlendirilecek.







*Uluslararası yükümlülükleri gözeterek, lüks ve ithalat yoğunluğu yüksek tüketim malları tespit edilerek, caydırıcı vergilendirme yapılacak.





*İhtiyaç fazlası tüketim davranışlarının yoğun olduğu alanlarda israfla mücadele edilecek.





*Kamuda taşıt ve hizmet binası edinim ve kullanımlarında uyulacak usul ve esaslar güncellenecek. Çok zorunlu haller dışında kamu hizmet binası yapımına izin çıkmayacak.







ÖRTÜLÜ ÖDENEK VE SARAY GİDERLERİ LİSTEDE YOK





Erdoğan'ın harcamasına verilen ve denetlenemeyen, nereye harcandığı açıklanmayan örtülü ödeneğin listede olmadığı görülürken yeniden yapılandırılan devlet sisteminde israfın kaynağı devlet bürokrasisi ve saray olarak gösteriliyor. Bu yılın sadece ilk 4 ayında toplamda 747.246.000 lira harcamayı tek başına yapan Erdoğan'ın saray giderlerinde herhangi bir kısıtlama olmayacak. Vergi, zam ve zorunlu kesintilerle beli bükülen vatandaşların ise yeni açıklanacak listede yine devleti kurtaran olması istenecek.