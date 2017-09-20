Reklam Kurulu'ndan Ülker'e 1 Nisan şakası cezası!

İşte Ülker'in '1 Nisan Şakası' reklamına verilen ceza





Ülker'in geçtiğimiz yıl sosyal medya hesaplarından yayınladığı '1 Nisan Şakası' temalı videoya Reklam Kurulu tarafından ceza verilmesi kararlaştırıldı. Reklam Kurulu, toplumda endişe ve tedirginliğe neden olduğu gerekçesiyle TBWA ve Plasenta Reklam Hizmetlerine toplam 301 bin 766 lira idari para ve durdurma cezası verilmesini kararlaştırıldı.







NE OLMUŞTU?





Murat Ülker, 1 Nisan’da Ülker firmasının hazırladığı bir reklam filmi ile de gündeme gelmişti. AKP'liler reklamı, 15 Temmuz darbe girişimiyle ilişkilendirilmişti. Reklam üzerine Murat Ülker ve Ülker firmasından açıklamalar gelmiş, reklamı hazırladığı belirtilen kişilerin açığa alındığı ifade edilmişti.