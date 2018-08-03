Samanyolu Haber /Gündem / Rekabet Kurumu'ndan Google'a soruşturma /03 Ağustos 2018 19:15

Rekabet Kurumu'ndan Google'a soruşturma

Rekabet Kurumu, arama motoru Google'ın rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırdığı iddiasıyla soruşturma başlattı

SHABER3.COM

Dünyaca ünlü arama motoru Google hakkında soruşturma başlatıldı. Rekabet Kurumu, Google'ın çevrimiçi alışveriş hizmetleri pazarındaki rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırdığı iddiasıyla ilgili soruştarma açtı.

Dünyaca ünlü arama motoru Google'a rekabet soruşturması açıldı.

Google’ın genel arama pazarındaki hâkim durumunu kötüye kullanarak çevrimiçi alışveriş hizmetleri pazarındaki rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırdığı iddiasını içeren başvuru üzerine yürütülen önaraştırma Rekabet Kurulu'nca karara bağlandı.

Araştırma sonucunda 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik olarak Google hakkında soruşturma açılmasına karar verildi. 
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