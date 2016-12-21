"Rejimi değiştirecekseniz orada oy değil yürek tartılır..."









TBMM Anayasa Komisyonu, Komisyon Başkanı AKP İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop başkanlığında toplandı.





Komisyon toplantısında konuşan CHP’li Özel'in sözleri sosyal medyada gündem oldu. Özel şunları kaydetti:





“Bazı seçimler vardır oyları sayarlar arkadaşlar, Belediye Başkanı seçerken oyları sayarlar, muhtar seçerken sayarlar, milletvekili seçimlerinde sandık bazında oyları sayarlar arkadaşlar. Ama bir ülkenin yönetim şeklini, bir ülkenin rejimini tartışmaya açıyorsanız.





Bir kurucu iradenin 29 Ekim 1923 tarihlerinde ortaya koyduğu kurucu iradeye karşı, o gün saraydan ve kişiden alınan bir yetkiyi ve makamı, Meclis’e ve halka taşınmış yetkileri bugün Meclis’ten alıp saraya ve bir kişiye taşımayla ilgili bir şey getiriyorsanız, kusura bakmayın orada oyları saymazlar. Orada oyları tartarlar arkadaşlar. Bugün burada konuştuğumuz mesele bir rejim değişikliğiyse orada oyları saymazlar, oyları tartarlar.





Çift kefeli bir teraziden bahsederler size. İki taraf kefeye yüreğini koyar. Son gece yapılacak sayım teferruattan ibaret kalır. Bu süreçte elbette birileri ‘Başkomutanıma, partimin kurucusuna, o çağırınca havaalanında toplanıyoruz, kot pantolon üzerine kefen giyiyor bizimkiler, çok inanıyoruz, onun tarafındayız, bir bu değişikliği onun için yaparız, halktan söker alır geliriz, siz filanca partiyi sağlam tutun’ diyenlere şunu söyleyeyim.



Bu sefer kefenin öbür tarafına bir başka kurucu genel başkan, bir başka başkomutan, o başkomutana yürek vermiş bir başkalarının yüreği ve havaalanında kot üstüne kefen giyenler değil, Çanakkale’de Anafartalar’da toprak altında kefensiz yatanların partisi ve ona inanan cumhuriyetçiler, milliyetçiler, Atatürkçüler, vatanseverler yüreklerini koyar. O tartıya çıkmaya hazırsanız hodri meydan. Biz bu tartıya çıkarız ve bu rejim değişikliğini size yaptırmayız arkadaşlar.”





CHP’li Özel, konuşmasının sonunda kendisine yöneltilen “Millete meydan okumayın” şeklinde yapılan eleştirilere karşılık, “Millete güveniyorum, size meydan okuyorum” dedi.