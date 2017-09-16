Reisçiler ile Hocacılar polemiği bitmek bilmiyor...

Karar yazarı Hakan Albayrak, Star gazetesi yazarları Ahmet Kekeç ve Mehmet Metiner'in kullandığı, "Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı “AK Parti içinden çıkacak hem İslamcı, hem Batı’yla iyi geçinen bir parti' ile tehdit etti" ifadelerinin kendine ait olmadığını söyledi. Albayrak, "Copy-paste furyası başlayabilir’ diye endişelenip bir açıklama yapma ihtiyacını hissettim" ifadesini kullandı.





AKP milletvekili ve Star yazarı Metiner, "Erdoğan, 'Sen kimsin?'i, 'Haddini bil'i dilinden düşürmüyor" diyen Karar yazarı Hakan Albayrak'ı isim vermeden eleştirmişti. Metiner, "Erdoğan düşmanlarının, Erdoğan üzerine boca ettikleri tüm kötülükleri Erdoğan'a mal eden bu dost kılıklı zevat şunu bilsin ki; biz, onların oyunlarının farkındayız. Utanmadan ve sıkılmadan Erdoğan'ı "bütün kötülüklerin müsebbibi" olarak gösteriyorlar" demişti.





Star yazarı Ahmet Kekeç de, "Ne var ki bugün AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın beğenmediği fikirleri özgürce savunmakta ısrar edenler -AK Parti’li de olsalar- AK Parti medyasında barındırılmıyor, hatta Hürriyet gazetesinden bile kovdurulabiliyor" ifadesi nedeniyle Karar yazarı Hakan Albayrak'a tepki göstermişti.





Karar'da Hakan Albayrak'ın "Referandum ve Kerkük meselesi" başlığıyla yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:





Star gazetesinde bir yazar, geçen Pazartesi günkü yazımın Erdoğan’ı tehdit mahiyetinde bir yazı olduğu tezini işlerken, daha önce de Erdoğan’ı “AK Parti içinden çıkacak hem İslamcı, hem Batı’yla iyi geçinen bir parti” ile tehdit ettiğimi ileri sürdü. Hem de iki ayrı yazıda. Aynen böyle, çift tırnak içinde. Kendisiyle irtibat kurup bu cümlenin bana ait olmadığını söyledim. O da “Bundan sonra senin cümlelerinle yazarım” dedi. Konuyu kapatmıştım ki evvelki gün başka bir Star yazarı da aynı cümleyi bana mal ederek kullanınca ‘copy-paste furyası başlayabilir’ diye endişelenip bir açıklama yapma ihtiyacını hissettim. Evet, o cümle bana ait değil.