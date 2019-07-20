"Reis bizi Afrin’e götür" diyen AKP'li Başkan Askere bedelli gitti

AKP Kocaeli İl Gençlik Kolları Kongresinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı asker üniformalı gençlerle karşılayan Kocaeli İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Kahraman, vatani görevini bedelli olarak yaptı. Kahraman 2018’deki kongrede, “Reis bizi Afrin’e götür” sloganları attırması ile gündeme gelmişti.





Sözcü gazetesinin haberine göre, AKP Kocaeli İl Gençlik Kolları Başkanı ve Başiskele Belediyesi Meclis Üyesi Emre Kahraman 18 gün süren bedelli askerliğini tamamladı.





Hatay İskenderun’da askerlik görevini yapan Emre Kahraman, “Vatani görevimizi hayırlısı ile tamamladık. Güzel vatanımızı ve kadim milletimizi savunmak üzere silah altında olan genç kardeşlerimize Rabbimden kolaylıklar diliyorum” dedi.









ASKER ÜNİFORMASIYLA KARŞILAMIŞTI





Kahraman, 28 Ocak 2018’deki AKP Kocaeli İl Gençlik Kolları Kongresi’nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı asker üniformalı gençlerle karşılamış, o dönem gerçekleştirilen Afrin barış harekatına sonuna kadar destek verdiklerini dile getirmişti. 23 Ocak 2018’deki AKP kongresinde, AKP Gençlik Kolları üyelerinin attığı slogan uzun süre tartışılmıştı. Emre Kahraman başkanlığındaki AKP Kocaeli İl Gençlik Kolları üyelerinin “Reis bizi Afrin’e götür” tezahüratları üzerine Erdoğan, “Afrin’in kenar kıyılarına ben gittim. Komutana sordum, ‘Ne durumdayız, ihtiyaç var mı?’ ‘Şimdilik henüz yok’ dediler. Olduğu anda beraber gideceğiz” demiş, bu sözler kamuoyunda uzun süre konuşulmuştu.