Samanyolu Haber /Gündem / Reina saldırısının planlayıcısı Suriye'de öldürüldü /21 Nisan 2017 23:47

Reina saldırısının planlayıcısı Suriye'de öldürüldü

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, Reina saldırısını planlayanlardan Abdurrahman Özbeki'yi bir kara saldırısıyla Suriye'de öldürdüklerini açıkladı.

Reina saldırısını düzenleyen terörist böyle görüntülendi!

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, İstanbul'da yılbaşında yaşanan Reina saldırısını planlayanlardan Abdurrahman Özbeki'yi bir kara saldırısıyla Suriye'de öldürdüklerini açıkladı.

Özbeki'nin IŞİD üyesi olduğu biliniyordu.
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