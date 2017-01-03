Samanyolu Haber /Gündem / ‘Reina gibi tarayacağım’: Gaziantep’te Periscope paylaşımına gözaltı /03 Ocak 2017 16:46

‘Reina gibi tarayacağım’: Gaziantep’te Periscope paylaşımına gözaltı

Gaziantep’te bir kafede çevrimiçi canlı yayın uygulaması Periscope üzerinden yaptığı yayında “Reina gibi Gaziantep’te bir mekanı tarayacağım” diyen İlker G., ihbar üzerine gözaltına alındı.

‘Reina gibi tarayacağım’: Gaziantep’te Periscope paylaşımına gözaltı

Gece geç saatlerde İbrahimli Mahallesi’nde bulunan bir otelin alt katındaki kafede meydana gelen olayda, İlker G., Periscope üzerinden yaptığı yayında “Reina gibi Gaziantep’te bir mekanı tarayacağım” ifadelerini kullandı.

Yayını fark edenlerin durumu polise ihbar etmesi üzerine başlatılan çalışmanın ardından İlker G., paylaşımı yaptığı kafede gözaltına alındı.

Kafede bulunanlar gözaltına alınma nedenini öğrenince İlker G.’ye hakaret edip tekme ve tokatla saldırdı.

Üzerinde herhangi bir suç unsuru bulunmayan İlker G. sorgu için karakola götürülürken, yapılan araştırmada terör bağlantısına da rastlanmadı.
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