Referandumdaki usulsüzlükleri tek tek anlattılar

Hayır ve Ötesi'nin basın toplasından satır başları şöyle:





16 Nisan akşamı yaşananlar sonrası, işimizin bitmediğini ve hatta yeni başladığını anladık. Seçimde birçok anormallik var. 2010'da Gülen "İnsanları mezardan kaldırıp Evet verdirin" demişti. Biz bu referandumda ölü birine oy kullandırıldığını tespit ettik. Bazı sandıklarda kayıtlı seçmen sayısından fazla kişiye oy kullandırıldığını tespit ettik. Urfa Eyyübiye'de 31 Mart günü hayatını kaybeden E.E. isimli yurttaş adına 16 Nisan'da oy kullanıldı.





Bazı sandıklarda 7 Haziran ve 1 Kasım'da 180'i aşan muhalefet oyları, 16 Nisan'da sandıklardan kayboldu. YSK 'mühürsüz oy geçersizdir' kuralını çiğnemiştir. "Bundan önce de oldu" denilen örnekler münferit düzeydedir. Bu kez 3-5 oy mühürsüz değil. Milyonlarca oy mühürsüzdür. Bu her türlü usülsüzlüğe zemin hazırlamaktadır.





Bazı yerlerde oy kullanmaya gitmeyen yurttaşlar yerine, 'yedek oy' pusulası devreye girdi. Muş'tan ve Urfa'dan telefonlar yağdı. İnsanlar oylar sayılırken sandık bölgesinden çıkarıldıklarını söyledi.





16 Nisan 2017 tarihli Anayasa Değişikliği Referandumu'nun iptali, hukuki açıdan kaçınılmaz bir zorunluluktur. 'Usül esastan önce gelir' kuralı, mühürsüz oyların kullanılmasıyla yerle bir edilmiştir. Bu hukuk cinayetidir.





HAYIR VE ÖTESİ 16 NİSAN 2017 ANAYASA REFERANDUM RAPORU





Hayır ve Ötesi, 16 Nisan 2017 Referandumunda yaşanması olası usulsüzlüklerin önlenmesi, yaşanılabilecek





olanların açığa çıkartılması amacıyla kurulmuş, sandık güvenliği merkezli faaliyet gösteren bağımsız bir yurttaş organizasyonudur.





• 50’ye yakın ilde gönüllü başvurusu alan Hayır ve Ötesi, 16 Nisan 2016 Referandumunda; müşahit, bina sorumlusu, avukat, koordinasyon ve destek ekibinden oluşan 15 bin gönüllüyle sandık çevresi ve başında görev yapmıştır.





• Hayır ve Ötesi, eğitim ve yasal mevzuata ilişkin tüm dokümanlarını hukukçu gönüllüleriyle birlikte kendi yapısı içerisinde üretmiş; kendi eğitimcilerini eğitmiş, İstanbul’un tüm ilçelerinde ve büyük kentler başta olmak üzere 30’un üzerinde ilde 300’e yakın Müşahit Eğitim Toplantısı gerçekleştirmiştir.





• Hayır ve Ötesi, saha organizasyonu, veri girişi ve değerlendirmelerinde kullandığı altyapıyı, tüm program ve uygulamaları, yazılımcı gönüllüleriyle kendi bünyesinde geliştirmiştir.





• Hayır ve Ötesi gönüllüleri, başta büyük kentlerin merkezi noktaları ve ilçeleri olmak üzere bürolar kurmuş, yüzlerce noktada stant çalışması yapmış, 300 binin üzerinde bilgilendirici broşür ve materyal dağıtmıştır.





• Hayır ve Ötesi iç iletişim ve sosyal medya hesapları, gönüllüleri tarafından kurulmuş ve yönetilmiştir.





Tanıtıma ve bilgilendirmeye yönelik eğitim kitleri, broşürler, video ve görsel tüm basılı/dijital materyal,





Hayır ve Ötesi gönüllülerinin kolektif çalışmasıyla içeriklendirilmiş ve tasarlanmıştır.





• Hayır ve Ötesi gönüllüleri, 16 Nisan Referandum günü kullanılan oyların %25’ine ait tutanakları kayıt altına almış ve sonuçları altyapısında toplamıştır.





• Hayır ve Ötesi, YSK verilerini, sahadan ve dost kurumlardan derlediği sonuçlarla kendi elektronik altyapısı üzerinde karşılaştırmıştır.





• Hayır ve Ötesi, veri karşılaştırmanın ötesinde, referandum günü yaşanan usulsüzlüklere dair gönüllüleri ve avukatları aracılığıyla yaptığı itiraz ve müdahaleleri belgeleriyle derlemiş, kamuoyuna yansıyan vakalarla birlikte değerlendirerek raporlaştırmıştır.





REFERANDUMDA ÖNE ÇIKAN TESPİT VE DEĞERLENDİRMELER





İki ay boyunca yaptığımız çalışmalar süresince “Sandık Bize Emanet” diyerek yoğun bir mesai yürütttük.





16 Nisan 2017 Pazar günü yapılan Anayasa Değişikliği Halk oylaması ile ilgili olarak; emaneti sahiplenen





gönüllülerimizden gelen ve halihazırda toplam kullanılan oyların yaklaşık yüzde 25’ini oluşturan tutanak bilgileri





Hayır ve Ötesi veri sistemine kaydedilmiş durumdadır.





Hayır ve Ötesi gönüllülerinin temin ettiği ve veri sistemine girişi yapılan ıslak imzalı sandık sonuç tutanakları





tek tek incelenmiş; YSK verileriyle birlikte değerlendirilmek suretiyle aşağıdaki tespitler yapılmıştır.





961 SANDIKTA BLOK EVET





YSK verilerine, aşağıda örnekleri de verilen, başta Şanlıurfa’nın Akçakale, Viranşehir, Hilvan ve Muş’un





Hasköy, Yozgat’ın Çekerek ilçeleriyle, Sakarya’nın Akyazı ilçesi olmak üzere; 961 adet seçmen sandığında





kullanılan oyların tamamı, yani yüzde 100’ü EVET mühürlü olup, HAYIR mühürlü oy adet ve yüzde olarak SIFIR’dır.





Tespite Konu Örnek Sandık Bilgileri:





Muş Merkez 1171 no’lu sandık





Şanlıurfa Harran 1122 no’lu sandık





Şanlıurfa Harran 1092 no’lu sandık





Şanlıurfa Eyyübiye 2087 no’lu sandık





Şanlıurfa Viranşehir 1262 no’lu sandık





Şanlıurfa Haliliye 2042 no’lu sandık





Şanlıurfa Akçakale 1005 no’lu sandık





Şanlıurfa Akçakale 1129 no’lu sandık





Şanlıurfa Viranşehir 1023 no’lu sandık





Şanlıurfa Akçakale 1099 no’lu sandık





Şanlıurfa Eyyübiye 2161 no’lu sandık





Şanlıurfa Harran 1107 no’lu sandık





Şanlıurfa Haliliye 2276 no’lu sandık





Şanlıurfa Siverek 1321 no’lu sandık





7 Haziran ve 1 Kasım 2015 Genel Seçimlerinde, ihmal edilemeyecek derecede muhalefet partisi seçmenine sahip olduğu anlaşılan söz konusu sandıklardaki bu sonuç, hayatın olağan akışına ters olarak değerlendirilmektedir.





7 BİN 48 SANDIKTA SANDIĞA GİDEN SAYISI SEÇMEN SAYISINA EŞİT VEYA O SAYIDAN DAHA FAZLA





7 bin 48 adet seçmen sandığında, kullanılan oy sayısının ilgili sandıktaki seçmen sayısına eşit olduğu veya sandık görevlileri de dikkate alındığında, seçmen sayısı ve sandık görevlileri toplam sayısından da fazla olduğu tespit edilmiştir. Dahası, bu sandıklardan 2 bin 397’sinde seçmen sayısından fazla oy kullanılmıştır.





Söz konusu sandıklarda kullanılan oyların toplamı 1 milyon 672 bin 249’dur. Bu oyların yüzde 60,7’si “EVET” olarak gerçekleşmiştir.





Blok oy kullanımına ilişkin önceki tespitler de dikkate alındığında, oy kullanmaya gelmeyen seçmenler adına bilahare “EVET” yönünde oy kullanılmış olabileceği şüphesi; söz konusu 7 bin 48 adet sandık için ihmal edilmemesi gereken ve detaylı soruşturmaya muhtaç bir olasılık olarak değerlendirilmektedir.





Toplam 1 milyon 672 bin 249 kişiden hiçbirinin seçmen listelerinin kesinleştiği 10 Mart 2017 tarihinden itibaren hayatını kaybetmemiş olması, er/erbaş olarak silah altında bulunmuyor olması mümkün değildir.





Nitekim, Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde 2179 no’lu sandıkta kayıtlı E.E. isimli, 01.01.1942 doğum tarihli yurttaşımızın 31 Mart 2017 tarihinde hayatını kaybettiği tespit edilmiştir.





Dar bir örneklem üzerinden, çok kısa bir süre zarfında ve nüfus bilgilerini edinmemizin mümkün olmadığı koşullarda ulaştığımız bu bilgi, ortada araştırılması gereken çok sayıda vaka olduğunu düşündürmektedir.





HAYIR’CI PARTİ SEÇMENLERİNİN BUHARLAŞMASI





1 Kasım 2015 Genel Seçimlerinde, ihmal edilemeyecek derecede muhalefet partisi seçmenine sahip olduğu anlaşılan; ancak 16 Nisan 2017 Referandumunda yüzde 95 oranında EVET oyunun çıktığı sandıklar tespit edilmiş olup bir önceki seçimlerdeki oy verme davranışı ile karşılaştırmalar yapılmıştır.





Aşağıda sunulan karşılaştırma verilerinden de anlaşılacağı üzere, seçim sonuçlarını temelden etkileyebilecek tutarsızlıkların olduğu bu durum, oy pusulaların mühürlü/mühürsüz oluşunun çok ötesinde bir vehamete işaret etmektedir.











