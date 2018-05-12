Referandumdaki oyun yine devrede!

Hürriyet’in aktardığına göre YSK, sandık kurulu mührü bulunmamasına rağmen, ‘Yüksek Seçim Kurulu’ filigranı, amblemi ve ilçe seçim kurulu mührü bulunan zarfların geçerli sayılmasını istedi. 24 Haziran’daki seçimlerde üzerinde leke veya çizik bulunsa dahi bunun özel işaret koymak amacıyla yapıldığı kesin olarak anlaşılmayan zarflar da seçimde geçerli sayılacak.



16 Nisan referandumlarında YSK’nın pazar günü son dakikada aldığı kararla mühürsüz pusula ve zarflar geçerli sayılmış, seçimin meşruiyeti tartışması başlamıştı. 2 milyondan fazla oy bu karar sonucu AKP ve Erdoğan lehine yazılmıştı. Muhalefetin tüm itirazlarına rağmen kanuna aykırı bu uygulama ile referandum AKP lehine dönüştürülmüştü.