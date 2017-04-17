Referandum sonrası MHP'den ilk istifa

MHP'nin içindeki muhalif kanatta yer alan Müsavat Dervişoğlu, istifa kararını Twitter hesabından duyurdu



İstifasını “Hedef ve ülkülerimize hizmet ettiğine artık inanmadığım bir siyasi yapı ile birlikte anılmayı anlamlı bulmadığımdan, MHP’den istifa ediyorum” sözleriyle ifade eden Dervişoğlu, MHP Genel Merkezi’ne gönderdiği dilekçede şu ifadelere yer verdi:





“Hedef ve ülkülerimize hizmet ettiğine artık inanmadığım bir siyasi kurum ile birlikte anılmayı anlamlı bulmadığımdan, çocukluğum dahil bütün bir ömrü içinde geçirdiğim ve geçmişte mensubu olmakla şeref duyduğum Milliyetçi Hareket Partisi’nden istifa ediyorum. Gereğini bilgilerinize sunarım.”







'YENİ BİR PARTİ Mİ' SORUSU GÜNDEME GELDİ





İstifa sonrası Hürriyet’e konuşan Dervişoğlu, “Ülkeme ve hedeflerime hizmet etmeyen siyasi bir kurumla anılmayı anlamlı bulmadığım için istifa ettim” dedi.





Dervişoğlu yeni bir parti mi kuruluyor, sorusuna ise, “Hayır. Tamamen şahsi bir karar” yanıtını verdi.





Bundan sonra ne yapmayı planlıyorsunuz sorusuna ise Dervişoğlu, “Herhangi bir planım yok. Allah Türkiye’nin yardımcısı olsun” demekle yetindi.





Referandumdan çıkan ‘evet’ kararını nasıl değerlendiriyorsunuz, sorusuna ise “İnşallah herşey iyi olur. Milletimiz bir karar vermiştir. Bu kararın nasıl verildiğine dair rivayetler muhteliftir. YSK, referanduma düşürebileceği kadar gölge düşürmüş; Cumhurbaşkanımız da atı alan Üsküdar’ı geçti, diye yorumlamıştır. Bu karar kendi içinde zaten yeteri kadar gölgelidir. Allah memleketimizin yardımcısı olsun” karşılığını verdi.







