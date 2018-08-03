Samanyolu Haber /Teknoloji / Reddit hacklendi /03 Ağustos 2018 09:41

Reddit hacklendi

Sosyal haber sitesi Reddit'in hack'lendiği ve bazı kullanıcıların bilgilerinin çalındığı açıklandı.

SHABER3.COM

En popüler sosyal haber sitelerinden Reddit’in 14-18 Haziran tarihleri arasında hack’lendiği, kullanıcı bilgilerinin çalındığı bildirildi.
Webtekno’nun yansıttığı habere göre Baş Teknoloji Sorumlusu Christopher Slowe, kalabalık bir hacker grubunun, kullanıcıların bilgileriin çaldığını açıkladı.

Reddit çalışanlarının siteye girmek için iki aşamalı güvenlik kodu kullanmasına rağmen, yönlendirilen kısa mesajlar (sms) üzerinden yapılan saldırı sonucu güvenlik açığı ortaya çıktı.

Slowe, bu saldırılar sonrası sms tabanlı güvenlik kodlarının sanıldığı kadar güvenilir olmadığının anlaşıldığını belirtti.

Reddit'in saldırıları fark ettikten hemen sonra engellemek için çalışmalara başladığı ancak her ne kadar önlemler alınsa da 2005-2007 yılları arasında siteye dahil olan kullanıcılarının bilgilerinin bulunduğu bazı arşivlerin hackerlar tarafından ele geçirildiği aktarıldı.

Slowe'a göre Reddit, saldırıdan etkilenen tüm kullanıcılara e-posta yoluyla ulaşacak ve giriş bilgilerini güncellemelerini isteyecek.
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