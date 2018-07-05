Reddedilen araştırma önergeleri çocuk istismarcılarına nefes mi aldırdı?

Şiddeti Önleme ve Rehabilitasyon Derneği’nin ‘2016 Çocuk İstismarı Raporu’na göre, son 10 yılda çocuk istismarı vak’aları yüzde 700 arttı. Ancak buna rağmen 16 yıldır iktidarda bulunan yönetim somut bir adım atmaması dikkatlerden kaçmadı. Aksine bu tür toplumsal olaylarda alınması gereken önlemler için ilk basamak olabilecek meclis araştırma önergelerini de reddetti.







RAPOR VAR AMA İKTİDAR ARAŞTIRMA İSTEMEDİ

‘2016 Çocuk İstismarı Raporu’nda yer alan detaylar korkunç:





– Çocuk tecavüzlerinin yüzde 5’i ortaya çıkıyor yüzde 95’i gizli kalıyor.

– Son 1 yılda 400 çocuk istismara uğradı.

– Çocuk istismarı vakaları 10 yılda 300 bini geçti.

– İstismarcıların yüzde 66’sı akraba, komşu gibi çocuğun tanıdığı kişiler.

– İstismarcıların yüzde 9’u çocukla aynı evde yaşıyor.





Muhalefetin verdiği araştırma önergelerini iktidar partisi AKP sürekli reddetti.





İşte o önergeler;





*Şubat 2018’de CHP’li Sezgin Tanrıkulu’nun, çocuk istismarı ile ilgili Meclis araştırması yapılmasını talep etti.





*Ekim 2017’de Helin Palandöken’in öldürülmesi sonrası bireysel silahlanma araştırılsın’ önerisini AKP’li vekillerin oyuyla reddedildi.





*Mayıs 2017’de HDP Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan’ın çocuk istismarının önlenmesi için hazırlanan araştırma önergesi, iktidar partisinin oyları ile reddedildi.





*Mart 2016’da MHP’nin çocuk istismarının önlenmesi için araştırma komisyonu kurulması önerisi AKP’li vekillerce reddedildi.





*Aralık 2015’de CHP Milletvekili Mahmut Tanal, şiddet gören, mağdur olan ve gün geçtikçe de sayısı hızla artan kadın cinayetlerine dikkat çekmek için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sema Ramazanoğlu’na yazılı soru önergesi verdi.





*Mart 2011’de CHP, kadın ve çocuk cinayetlerinin önlenmesi için Meclis’e araştırma önergesi verdi. Şahin, CHP İzmir Milletvekili Selçuk Ayhan’ın, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesini işleme koymayarak iade etti.





İKTİDARIN TEPKİ ÇEKEN ADIMI





İktidar ‘cinsel istismar suçunda mağdurla failin evlenmesi durumunda cezayı ortadan kaldıran’ yasa tasarısını Meclis’e getirmişti ancak tepkiler üzerine komisyona geri çekilmişti.





Dönemin Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, tecavüzcülere af anlamına gelen düzenleme için “Küçüğün rızası” demiş ve sözleri ile çok tepki almıştı.





“BİR KEREDEN BİR ŞEY OLMAZ”





AKP’ye yakın ENSAR Vakfı yurtlarında 45 erkek öğrenciye tecavüz edilmiş, Dönemin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sema Ramazanoğlu, “Buna bir kere rastlanmış olması hizmetleri ile ön plana çıkmış bir kurumumuzu karalamak için gerekçe olamaz” demişti.





AKP ARAŞTIRMA ÖNERGELERİNİ NEDEN REDDEDİYOR?





AKP’nin araştırma komisyonlarını reddetme karnesi bir hayli kabarık. Yaşandığı dönem toplumun büyük tepkisini çeken olaylarla ilgili muhalefetin verdiği araştırma önergelerini AKP’li vekilleri karşı oy vererek sürekli reddetti.





KAYIP SİLAHLARIN ARAŞTIRMASINA RED





İçişleri Bakanlığı’nın 2017 yılı faaliyet raporuna göre 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi sırasında emniyete ait 106 bin silahın kayboldu. CHP Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm, ‘kayıp silah sayısının’ son üç yılda yüzde 720 arttığını belirterek Meclis’e araştırma önergesi verdi. CHP Grubu’nun ‘kayıp silahların araştırılması’ önergesi AKP’li vekillerin oylarıyla reddedildi.





ÇİFTLİKBANK BİLE KORUNDU





Binlerce kişiyi dolandırarak Uruguay’a kaçan Çiftlik Bank’ın CEO’su Mehmet Aydın için CHP 2018 yılı Mart ayında araştırma önergesi vermek için harekete geçti. CHP’li Erkan Aydın, önerge verdi. Ancak Aydın’ın önergesi iktidarca reddedildi.





17-25 ARALIK ARAŞTIRMA KOMİSYONUNA RED





17-25 Aralık 2013’de yapılan yolsuzluk soruşturmaları ile ilgili kurulması istenen araştırma komisyonu da reddedildi. Operasyonlara AKP’li Bakanların da ismi karışmıştı. Söz konusu soruşturmanın sanıklarından Reza Zarrab aynı suçlamalarla ABD’de halen tutuklu. Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’da aynı davadan ABD’de hapis cezası alarak hüküm giydi.





HAVALİMANINDAKİ KANLI SALDIRININ ARAŞTIRILMASINA AKP ENGELİ





28 Haziran 2016 ‘da Atatürk Havalimanı’nda 3 canlı bomba eylemcisi tarafından gerçekleştirilen, 42 kişinin öldüğü ve 238 kişinin yaralandığı saldırıya ilişkin CHP, HDP ve MHP’nin verdiği önerge, AKP oylarıyla reddedildi.





UYUŞTURUCU ARAŞTIRMASINA RED





Birleşmiş Milletler tarafından hazırlanan rapora göre Türkiye’de sentetik uyuşturucu kullanım yaşı 11’e düştü. Meclis’e verilen ‘sentetik uyuşturucular araştırılsın’ önergesi iktidarın engeline takıldı.





SOMA FACİASININ ÜZERİ ÖRTÜLDÜ





Soma’da 301 madencinin hayatını kaybettiği faciadan hemen önce verilen ‘maden kazaları araştırılsın’ önergesi AKP’li vekillerin oylarıyla reddedildi.





DARBE ARAŞTIRMASINA ENGEL





15 Temmuz darbe girişiminin ‘siyasi ayağının’ ortaya çıkarılması için verilen önerge de iktidar partisi tarafından reddedildi.





ASELSAN MÜHENDİSLERİNİ KİM ÖLDÜRDÜ?





Aselsan mühendislerinin şüpheli ölümlerinin araştırılması için komisyon kurulması önergesi AKP’li vekillerin oylarıyla reddedildi.





FAİZ LOBİSİNİN ORTAYA ÇIKMASI İSTENMEDİ





Bir dönem herkesin diline pelesenk olan ‘faiz lobisi’nin araştırılması için verilen önerge de meclis çoğunluğunu elinde bulunduran AKP tarafından reddedildi.





YUNANLILARIN ADALARI İŞGALİ MESELESİNE RED





MHP’nin, Ege Denizindeki 16 adanın ‘Yunanistan tarafından işgal edildiği’ iddialarının araştırılması için verdiği önerge AKP oylarıyla reddedildi.





ASKER ZEHİRLENMELERİNİN ÜSTÜ MÜ ÖRTÜLDÜ?





Askerlerin yemekten zehirlenmesinin araştırılması için verilen önerge de iktidar tarafından reddedildi.





IŞİD’IN ARAŞTIRILMASINA ENGEL





IŞID’in Türkiye’deki faaliyetlerinin araştırılması önergesi de AKP’li vekillerin oylarıyla reddedildi.





İPA HABER