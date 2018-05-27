Real Madrid yeniden Şampiyonlar ligi şampiyonu

Real Madrid, kupanın bu isimle oynandığı 26 yıllık süreçte üst üste 3 kez şampiyon olan ilk takım olarak tarihe geçti.







Dev mücadeleye Salah ve Carvajal’in sakatlıkları ile Liverpool kalecisi Karius hatalarıyla damga vurdu. Alman kaleci, maç sonrası göz yaşlarıyla tribünleri dolaşarak taraftarlardan özür diledi.





Ukrayna’nın başkenti Kiev’deki Olimpiyat Stadı’nda oynanan mücadelede Sergio Ramos ile girdiği ikili mücadelenin ardından sakatlanan Liverpool’un yıldızı Muhammed Salah, mücadeleye devam edemedi ve 31. dakikada yerini Adam Lallana’ya bıraktı. Real Madrid’de ise 37. dakikada sakatlanan Carvajal’ın yerine oyuna Nacho girdi.





Liverpool kalecisi Karius’un büyük hatasının ardından ilk golü Real Madrid buldu. Kendi ceza sahasında kontrol ettiği topu eliyle Benzema’ya veren Alman kaleci, Benzema’nkn topu ağlara göndermesine engel olamadı. Real Madrid, böylece 51’inci dakikada 1-0 öne geçti.





Liverpool aradığı gole 4 dakika sonra sonra ulaştı. Mane 55. Dakikada skotu 1-1 yaptı.





61’inci dakikada oyuna giren Gareth Bale, topla ilk buluşmasında jeneriklik bir gole imza attı. Bale, röveşatayla 64’üncü dakikada topu filelere yolladı: 2-1





Liberpool kalecisi Karius, Bale’ın uzun mesafeden sert şutunu kurtarmak isterken topu ıskaladı. Alman kaleci, ikinci hatasıyla Real Madrid bir gol daha buldu: 3-1





Ronaldo’dan ayrılık sinyali







Ronaldo maç sonrası verdiği beyanatla kafa karıştırdı. Ronaldo, “Real Madrid’de oynamak güzeldi. Taraftarlara teşekkür ediyorum. Her zaman yanımda oldular. Önümüzdeki günlerde transfer sorularınıza yanıt vereceğim.” dedi.





Real Madrid Başkaı’ndan Ronaldo yorumu: Şimdi kutlama zamanı!





Real Madrid Başkanı Florentino Perez ise gazetecilerin Ronaldo’ya ilişkin sorusuna şu karşılığı verdi: “Cristiano’ya, takımın tüm oyunculardan daha üstün olduğunu hatırlatmak istiyorum. Kişisel konulara girip ilgiyi başka yere çekmeyeceğim. Şimdi kutlama zamanı.”